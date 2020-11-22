В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали гражданина Украины, который следовал из соседней России. Оказалось, что он подозреваемый в ряде преступлений и находится в розыске с 2016 года.

Подробнее о задержании в "Гоптовке" Как подчеркнули в пресс-центре Восточного регионального управления Госпогранслужбы, во время мероприятий пограничного контроля сработала одна из баз данных правоохранительных органов. Обратите внимание Нарушители убегали, а правоохранители стреляли: как на Одесщине провалилась попытка контрабанды По информации ведомства, Нацполиция 4 года разыскивала мужчину по подозрению в совершении преступлений на территории Днепропетровской области. Речь идет о таких уголовных делах: изнасилование;

нарушение неприкосновенности жилища. Пограничники передали мужчину представителям Нацполиции.