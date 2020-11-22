4 года в розыске за изнасилование: пограничники задержали украинца по возвращении того из России
В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали гражданина Украины, который следовал из соседней России. Оказалось, что он подозреваемый в ряде преступлений и находится в розыске с 2016 года.
Подробнее о задержании в "Гоптовке"
Как подчеркнули в пресс-центре Восточного регионального управления Госпогранслужбы, во время мероприятий пограничного контроля сработала одна из баз данных правоохранительных органов.
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По информации ведомства, Нацполиция 4 года разыскивала мужчину по подозрению в совершении преступлений на территории Днепропетровской области.
Речь идет о таких уголовных делах:
- изнасилование;
- нарушение неприкосновенности жилища.
Пограничники передали мужчину представителям Нацполиции.
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