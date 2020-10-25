Четверо из восемнадцати иерархов Кипрской Церкви выступают против признания Православной церкви Украины. Впрочем, по мнению представителей ПЦУ, это не повлияет на общее решение Церкви Кипра.

Слова 4 иерархов, "категорически выступающих против" будет разгонять Москва и ее сателлиты. Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

Важно Еще одна церковь признала Православную Церковь Украины

Москва и ее сателлиты сейчас будут разгонять "заявление" четырех иерархов, которые "категорически не согласны" с признанием ПЦУ и будут требовать "созыва Синода". Каждый может посчитать, сколько составляют 4 из 18 и сделать вывод, смогут ли эти четыре иерарха достичь преимущества их (точнее – промосковской) позиции,

– подчеркнул он.

По его словам, архиепископ Кипра хорошо знает внутренний настрой в собственной Церкви, а потому никогда бы не сделал шага по признанию ПЦУ, если бы не был уверен, что в этом опирается на поддержку подавляющего большинства.

Евстратий добавил, что относительно прогнозируемых протестов, то настоятель Церкви Кипра пообещал созвать заседание Синода, если будет просьба об этом, изложенное в соответствии с Уставом Церкви. На таком заседании должен быть рассмотрен текст письма, которым архиепископ планирует информировать Вселенского Патриарха о решениях и действиях, которые произошли.

"Архиепископ предполагает, что содержание письма будет поддержано Синодом – если не единогласно, то большинством. Итак, все заявления и протесты – не более, чем ритуальная попытка тесно связанных с Москвой иерархов прикрыть свое поражение в двухлетней борьбе против признания ПЦУ со стороны Церкви Кипра", – подытожили в ПЦУ.

Что этому предшествовало

Митрополит Киккский Никифор, митрополит Лимасольский Афанасий, митрополит Тамасосский Исаия и митрополит Амафунтский Николай Кипрской Православной Церкви 24 октября призвали предстоятеля Кипрской Православной Церкви немедленно отменить "антиканоническое и недействительное" решение о включении имени Епифания Думенко в Диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Эти 4 иерарха считают, решение архиепископа Кипра вспомнить Епифания как "Предстоятеля Украинской Церкви" еще больше "обостряет напряженную ситуацию между православными церквями, грозит усилением раскола во Вселенском Православии и безрассудно интегрирует в этот климат и Кипрскую Церковь".