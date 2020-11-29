Мадрид, что в Испании, украсили к Рождеству. Мэрия испанской столицы решила добавить немного праздничной атмосферы в городе несмотря на карантинные ограничения, которые ввели из-за пандемии COVID-19.

Светодиодные инсталляции будут украшать город до 6 января, когда завершится цикл рождественских праздников. Об этом сообщили на официальной странице мэра города.

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На традиционные украшения из фонариков потратили почти 4 миллиона евро. Это примерно на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Всего на создание рождественского настроения ушло более 10 миллионов светодиодов. Убранство понравилось большинству жителей Мадрида.

Думаю, что фонари просто невероятные. Мы должны принести радость в наши города и должны сами поднять себе настроение. Мы должны помочь мелким торговцам, а еще приложить усилия, чтобы дети получили настоящее Рождество, несмотря на пандемию,

- считает жительница Мадрида Виктория.

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