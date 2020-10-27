Среди персонала Чернобыльской АЭС коронавирус обнаружили у 40 людей. Только один работник атомной электростанции сейчас находится в больнице.

Еще 18 человек лечатся дома, а 21 работник – уже выздоровел. Об этом пишет пресс-служба Чернобыльской АЭС.

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Один больной находится на стационарном лечении в Славутичской городской больнице.

Еще 25 работников являются контактными лицами. Они находятся на самоизоляции.

Сейчас на ЧАЭС провели 47 ПЦР-исследований.

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Впервые случаи инфицирования там зафиксировали 15 сентября. После этого количество заражений начало резко возрастать.

По состоянию на 2 октября больных было уже 20, а 20 октября – 37.

За неделю заболели еще 3 человека.