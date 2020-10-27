Почти полсотни работников ЧАЭС инфицировались COVID-19: детали
Среди персонала Чернобыльской АЭС коронавирус обнаружили у 40 людей. Только один работник атомной электростанции сейчас находится в больнице.
Еще 18 человек лечатся дома, а 21 работник – уже выздоровел. Об этом пишет пресс-служба Чернобыльской АЭС.
Между тем В 5 регионах тесты на коронавирус не успевают обрабатывать, – Ляшко
Один больной находится на стационарном лечении в Славутичской городской больнице.
Еще 25 работников являются контактными лицами. Они находятся на самоизоляции.
Сейчас на ЧАЭС провели 47 ПЦР-исследований.
Что известно о COVID - 19 на ЧАЭС: кратко
- Впервые случаи инфицирования там зафиксировали 15 сентября. После этого количество заражений начало резко возрастать.
- По состоянию на 2 октября больных было уже 20, а 20 октября – 37.
- За неделю заболели еще 3 человека.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
За минувшие сутки зарегистрировали 6 677 новых случаев заражения COVID-19, общее их количество достигло 355 601.
В Украине в результате осложнений, вызванных COVID – 19 умерли уже 6 590 человек, а выздоровели – 145 336.