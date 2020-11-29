В Киеве неизвестные мужчины ворвались в чужую квартиру. Там находилась женщина. Ее взяли в заложники.

К счастью, правоохранители вовремя вмешались. Об этом сообщили на странице в фейсбук dtp.kiev.ua.

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Конфликт произошел на улице Дмитриевской, 35 в столице. Туда ворвались 5 мужчин и захватили в заложники женщину.

Смотрите видео с места происшествия:

На место срочно прибыли 5 патрулей полиции Шевченковского района и спецназовцы. Инцидент удалось урегулировать за каких-то 15 минут. Женщину удалось освободить и отпустить. Она не пострадала.

Сотрудники полиции задержали нападавших. На данный момент полиция не рассказала всех деталей произошедшего. Известно лишь то, что женщина вроде бы не очень хочет писать заявление на нападавших.