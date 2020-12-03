В МИД назвали 5 приоритетов работы Крымской платформы: подробнее
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие под названием "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги". Во время него он назвал 5 основных приоритетов в работе Крымской платформы.
Так, Кулеба сообщил присутствующим на мероприятии об актуальной ситуации в Крыму и обратил внимание на обострение проблем, вызванных временной оккупацией: массовых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, угроз вследствии милитаризации полуострова и прилегающих акваторий, уничтожение природного и культурного наследия. Об этом пишет пресс-служба МИД.
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Кулеба также рассказал государствам-участникам ОБСЕ об украинской инициативе по созданию Крымской платформы, которая призвана консолидировать усилия международного сообщества по Крыму.
5 приоритетов работы Крымской платформы:
- Безопасность, включая свободу мореплавания.
- Обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора.
- Защита прав человека и международного гуманитарного права на полуострове.
- Защита образовательных, культурных, религиозных прав.
- Преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.
Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году:
"Мы можем многое сделать вместе. Нужно, чтобы наши действия были согласованными, а Крым находился среди приоритетных тем международной повестки дня".
Дмитрий Кулеба также предложил партнерам осуществить ряд совместных шагов в рамках ОБСЕ, которые будут способствовать достижению целей Крымской платформы.
Участники мероприятия выступили с заявлениями в поддержку украинской инициативы. Заметим, что на встрече присутствовали 150 делегатов, среди которых:
- Глава МИД Литвы.
- Глава МИД Турции.
- Заместитель главы МИД США.
- Заместитель главы МИД Польши.
- Заместитель главы МИД Грузии.
- Представитель Европейской службы внешней деятельности.
Ранее Украина пригласила страны ЕС присоединиться к саммиту Крымской платформы: детали
- Представитель МИД Австрии.
- Представитель МИД Великобритании.
- Представитель МИД Болгарии.
- Представитель МИД Дании.
- Представитель МИД Ирландии.
- Представитель МИД Исландии.
- Представитель МИД Италии.
- Представитель МИД Канады.
- Представитель МИД Кипра.
- Представитель МИД Латвии.
- Представитель МИД Молдовы.
- Представитель МИД Норвегии.
- Представитель МИД Северной Македонии.
- Представитель МИД Португалии.
- Представитель МИД ФРГ.
- Представитель МИД Франции.
- Представитель МИД Финляндии.
- Представитель МИД Хорватии.
- Представитель МИД Швеции.
- Представитель МИД Швейцарии.
Что известно о Крымской платформе?
Это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы вызовам, усиление международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыму и возвращения его Украине.
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