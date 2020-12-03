Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие под названием "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги". Во время него он назвал 5 основных приоритетов в работе Крымской платформы.

Так, Кулеба сообщил присутствующим на мероприятии об актуальной ситуации в Крыму и обратил внимание на обострение проблем, вызванных временной оккупацией: массовых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, угроз вследствии милитаризации полуострова и прилегающих акваторий, уничтожение природного и культурного наследия. Об этом пишет пресс-служба МИД.

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Кулеба также рассказал государствам-участникам ОБСЕ об украинской инициативе по созданию Крымской платформы, которая призвана консолидировать усилия международного сообщества по Крыму.

5 приоритетов работы Крымской платформы:

Безопасность, включая свободу мореплавания. Обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. Защита прав человека и международного гуманитарного права на полуострове. Защита образовательных, культурных, религиозных прав. Преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году:

"Мы можем многое сделать вместе. Нужно, чтобы наши действия были согласованными, а Крым находился среди приоритетных тем международной повестки дня".

Дмитрий Кулеба также предложил партнерам осуществить ряд совместных шагов в рамках ОБСЕ, которые будут способствовать достижению целей Крымской платформы.

Участники мероприятия выступили с заявлениями в поддержку украинской инициативы. Заметим, что на встрече присутствовали 150 делегатов, среди которых:

Глава МИД Литвы.

Глава МИД Турции.

Заместитель главы МИД США.

Заместитель главы МИД Польши.

Заместитель главы МИД Грузии.

Представитель Европейской службы внешней деятельности.

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Представитель МИД Австрии.

Представитель МИД Великобритании.

Представитель МИД Болгарии.

Представитель МИД Дании.

Представитель МИД Ирландии.

Представитель МИД Исландии.

Представитель МИД Италии.

Представитель МИД Канады.

Представитель МИД Кипра.

Представитель МИД Латвии.

Представитель МИД Молдовы.

Представитель МИД Норвегии.

Представитель МИД Северной Македонии.

Представитель МИД Португалии.

Представитель МИД ФРГ.

Представитель МИД Франции.

Представитель МИД Финляндии.

Представитель МИД Хорватии.

Представитель МИД Швеции.

Представитель МИД Швейцарии.