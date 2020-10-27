Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек. При этом один человек умер, не дождавшись медиков.

Они прибыли и лишь констатировали смерть человека. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадське радіо".

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Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" к участкам, 50 человек госпитализировали, один человек умер из-за остановки сердца до приезда "скорой",

– подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что члены участков и избиратели преимущественно придерживались противоэпидемических требований.

В целом, по его словам, выборы состоялись с соблюдением санитарных норм, а грубых нарушений не было.

"Чаще всего нарушения на избирательных участках – это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", – добавил замминистра.

По мнению главного санитарного врача, местные выборы не должны привести ко всплеску COVID-19.