Служба безопасности Украины в среду, 21 октября, за три дня до местных выборов провела не менее 50 обысков в госучреждениях и офисах, связанных с известными киевскими застройщиками.

Обыски и изъятия документов прошли в офисных помещениях Государственной архитектурно-строительной инспекции, а также в кабинетах ряда чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли, сообщает сайт СБУ.

Подробностей и фамилий СБУ не сообщает. Не комментирует официально события и ДАБИ, но, по словам нашего источника в ГАСК, масштабная спецоперация может быть связана с расследованием дел, связанных с бывшим главой, ГАСК Алексеем Кудрявцевым, который до сих пор не потерял влияния на многих сотрудников этого органа .

В частности, источник сообщает, что сотрудники СБУ особенно интересовались документами, подписанными экс-главой Департамента юридически-правового обеспечения ДАБИ Сергеем Шевченко, который считается одним из самых доверенных лиц Кудрявцева. Шевченко был уволен с ДАБИ только в мае этого года, но продолжает добиваться восстановления в должности. При этом его команда юристов до сих пор работает в ГАСК.

Как писали СМИ, Алексей Кудрявцев был уволен с ДАБИ еще в 2018 году, но уже в октябре 2019 года ему удалось через голову Минрегиона Елену Бабак провести в исполняющего обязанности председателя ДАБИ свою креатуру Александра Строкача. Сам Кудрявцев пытался стать заместителем министра, но ему это не удалось из-за противодействия в Офисе Президента. На начало 2020 года должности потеряли и Строкач, и Бабак, но влияние Кудрявцева на ДАБИ осталось. Коррупционность ДАБИ стала одной из главных причин решения Кабмина о ее ликвидации, но коррупционный шлейф преследует орган даже в состоянии ликвидации.

Напомним, что ГАСК было ликвидировано постановлением Кабмина в марте 2020 года, но сейчас, находясь в состоянии ликвидации, продолжает осуществлять разрешительные функции до момента полноценного запуска двух новых органов – Госинспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства.