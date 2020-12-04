Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить государство в переходный период. В ее штабе обнародовали 6 сценариев развития событий в Беларуси после сфальсифицированных выборов и массовых протестов.

Нынешняя ситуация политического кризиса не устраивает ни тех, кто удерживает власть, ни протестующих. Об этом говорится на сайте Светланы Тихановской.

К слову Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период: видео

Первый сценарий – переговоры о новых выборах

Этот вариант предусматривает переговоры между Александром Лукашенко и представителями оппозиции.

Главная тема – проведение новых президентских выборов в Беларуси.

Власть должна гарантировать прозрачность избирательного процесса, а оппозиция – предоставить гарантии для власти в обмен на освобождение политзаключенных.

Второй сценарий – побег или арест Лукашенко

По этому варианту Александр Лукашенко или уедет из Беларуси, или подаст в отставку, после чего, вероятно, опять же покинет государство.

Иначе Лукашенко могут арестовать, а Светлана Тихановская станет исполняющим обязанности президента и подготовит новые выборы.

Третий сценарий – жесткие репрессии властей

Здесь говорится о введении военного или чрезвычайного положения. Власти закроют границы и ограничит передвижение граждан.

Оппозиция уверена: при таком сценарии Александр Лукашенко останется у власти, но из-за ограниченности ресурсов не на долго.

Четвертый сценарий – затягивание времени Лукашенко

Этот сценарий розворачивается вокруг конституционной реформы. Мол, Александр Лукашенко через нее будет затягивать время, ожидая, что акции протеста прекратятся сами собой.

Рассматривают возможность новых президентских выборов в 2021 году, чтобы успокоить протесты, но оппозиция сомневается, что диктатор пойдет на такой шаг.

Пятый сценарий – ввод российских войск

Белорусская оппозиция не исключает, что Россия может ввести в Беларусь военные или полицейские формирования. Это фактически будет означать присоединение государства в состав России.

Штаб Тихановской осознает, что России хватит ресурсов, чтобы удерживать диктатуру в Беларуси, но рассчитывают, что санкции запада приведут к дестабилизации ситуации в самой России.

Шестой сценарий – политический или военный переворот

По этому сценарию не исключается возможность, что военные или представители режима Лукашенко и сами могут восстать против диктатора.

В любом из двух вариантов переворота Александра Лукашенко отстранят от власти.

Резюме

Анализ перечисленных выше сценариев показывает, что только два из них устойчивые и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2,

– подчеркнули в штабе Тихановской.

Другие же варианты белорусская оппозиция считает нестабильными, поскольку они требуют значительных ресурсов, которых в условиях нестабильности и массовых протестов в режима Лукашенко нет.