Тихановская представила 6 сценариев для Беларуси: что они предусматривают
Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить государство в переходный период. В ее штабе обнародовали 6 сценариев развития событий в Беларуси после сфальсифицированных выборов и массовых протестов.
Нынешняя ситуация политического кризиса не устраивает ни тех, кто удерживает власть, ни протестующих. Об этом говорится на сайте Светланы Тихановской.
К слову Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период: видео
Первый сценарий – переговоры о новых выборах
- Этот вариант предусматривает переговоры между Александром Лукашенко и представителями оппозиции.
- Главная тема – проведение новых президентских выборов в Беларуси.
- Власть должна гарантировать прозрачность избирательного процесса, а оппозиция – предоставить гарантии для власти в обмен на освобождение политзаключенных.
Второй сценарий – побег или арест Лукашенко
- По этому варианту Александр Лукашенко или уедет из Беларуси, или подаст в отставку, после чего, вероятно, опять же покинет государство.
- Иначе Лукашенко могут арестовать, а Светлана Тихановская станет исполняющим обязанности президента и подготовит новые выборы.
Третий сценарий – жесткие репрессии властей
- Здесь говорится о введении военного или чрезвычайного положения. Власти закроют границы и ограничит передвижение граждан.
- Оппозиция уверена: при таком сценарии Александр Лукашенко останется у власти, но из-за ограниченности ресурсов не на долго.
Четвертый сценарий – затягивание времени Лукашенко
- Этот сценарий розворачивается вокруг конституционной реформы. Мол, Александр Лукашенко через нее будет затягивать время, ожидая, что акции протеста прекратятся сами собой.
- Рассматривают возможность новых президентских выборов в 2021 году, чтобы успокоить протесты, но оппозиция сомневается, что диктатор пойдет на такой шаг.
Пятый сценарий – ввод российских войск
- Белорусская оппозиция не исключает, что Россия может ввести в Беларусь военные или полицейские формирования. Это фактически будет означать присоединение государства в состав России.
- Штаб Тихановской осознает, что России хватит ресурсов, чтобы удерживать диктатуру в Беларуси, но рассчитывают, что санкции запада приведут к дестабилизации ситуации в самой России.
Шестой сценарий – политический или военный переворот
- По этому сценарию не исключается возможность, что военные или представители режима Лукашенко и сами могут восстать против диктатора.
- В любом из двух вариантов переворота Александра Лукашенко отстранят от власти.
Резюме
Анализ перечисленных выше сценариев показывает, что только два из них устойчивые и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2,
– подчеркнули в штабе Тихановской.
Другие же варианты белорусская оппозиция считает нестабильными, поскольку они требуют значительных ресурсов, которых в условиях нестабильности и массовых протестов в режима Лукашенко нет.
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