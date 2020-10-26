Почти 25% американцев уже проголосовали на президентских выборах: подробности
В США на выборах президента проголосовали уже более 60 миллионов граждан. Это составляет почти 25% от общего количества избирателей в стране.
Это рекордный показатель досрочного голосования для Соединенных Штатов. Статистику предоставляет портал United States Elections Project.
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С более 60 миллионов граждан, которые уже проголосовали, – 40,2 миллиона сделали это по почте, а еще 20,3 – лично пришли на участки.
Где больше всего голосуют досрочно:
- В штате Техас – 7,3 миллиона человек.
- Калифорния – 6,5 миллиона.
- Флорида – 6 миллионов человек.
О чем свидетельствует такая спешка американцев:
- Этот результат может свидетельствовать о повышенном интересе американских граждан к противостоянию между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и претендентом от Демократической партии Джо Байденом.
- Кроме того, этот показатель может говорить о желании избирателей снизить риск заражения COVID-19, в результате которого около 225 тысяч человек в США умерли.
Что известно о выборах президента США: коротко
- 3 ноября в США – основной день голосования на президентских выборах.
- За кресло главы Белого дома соревнуются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден.
- Между ними идет ожесточенная борьба, кандидаты уже провели два раунда дебатов.