В США на выборах президента проголосовали уже более 60 миллионов граждан. Это составляет почти 25% от общего количества избирателей в стране.

Это рекордный показатель досрочного голосования для Соединенных Штатов. Статистику предоставляет портал United States Elections Project. Интересно Голосуй: TIME впервые за почти 100 лет сменил логотип-фото С более 60 миллионов граждан, которые уже проголосовали, – 40,2 миллиона сделали это по почте, а еще 20,3 – лично пришли на участки. Где больше всего голосуют досрочно: В штате Техас – 7,3 миллиона человек.

Калифорния – 6,5 миллиона.

Флорида – 6 миллионов человек. О чем свидетельствует такая спешка американцев: Этот результат может свидетельствовать о повышенном интересе американских граждан к противостоянию между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и претендентом от Демократической партии Джо Байденом.

Кроме того, этот показатель может говорить о желании избирателей снизить риск заражения COVID-19, в результате которого около 225 тысяч человек в США умерли. Обратите внимание! Такая высокая активность избирателей может привести к тому, что на выборах президента США 2020 года проголосуют около 150 миллионов человек, что составляет 65% от общего числа имеющих право голоса. Это самый высокий показатель с 1908 года. Что известно о выборах президента США: коротко 3 ноября в США – основной день голосования на президентских выборах.

За кресло главы Белого дома соревнуются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден.

Между ними идет ожесточенная борьба, кандидаты уже провели два раунда дебатов.