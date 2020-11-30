В этот день 7 лет назад, 30 ноября, на Майдане пролилась первая кровь митингующих. Это называют началом Революции Достоинства. Именно в этот день "Беркут" жестоко избил и разогнал первых протестующих, которые собрались на Майдане Независимости.

Поводом для жестокости беглого президента было установление печально известной "елки". Что показала украинцам та ночь на Майдане и как изменилась Украина – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Что изменилось

Уже утром 1 декабря 2013 года в центр Киева пришли сотни тысяч людей. И это стало точкой невозврата для Януковича.

За это время Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом, которое было первопричиной протестов. Также избрала 2 президентов и 2 парламента на демократических выборах.

Мы уже появляемся не как Россия или часть постсоветского пространства, а как уже Украина. Это признали и томосом, безвизом, другими международными договорами, в частности, и безопасностными,

– рассказал политический эксперт Олег Саакян.

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После революции – новые вызовы

После победы Майдана и бегства Януковича с его прихвостнями кромсать украинские земли начал кремлевский агрессор, который приютил и бывших руководителей.

"Более четким стал наш враг – Российская Федерация и олигархическая система Кремля, которая начала военную агрессию против Украины, оккупировала Крым и территории на востоке Украины. Кроме того, этот враг оказывает большое давление гибридными атаками внутри государства", – напомнила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Имитация реформ

Пока военный конфликт пытаются решить в высоких кабинетах с международными партнерами, внутри страны реформы – имитировали, считают эксперты.

Запрос на справедливость, судебную реформу – остался запросом. Реформы государственной службы также не состоялось. И если говорить о политической элите, фамилии поменялись местами, но качественного обновления политического класса не произошло,

– считает Саакян.

Поэтому сейчас и существует политический, конституционный и правовой кризисы, говорят специалисты. Милиция стала полицией, МВД во главе с бессменным министром Аваковым. К тому же чаще оказывается, что не лучшие представители старой гвардии просто восстановились.

Не прошла очищение и судебная власть. В одиозном Окружном админсуде столицы вообще полным составом проигнорировали переаттестацию. Из-за беспредела в судейских мантиях под угрозой сейчас и антикоррупционная реформа. По убеждению экспертов, в КСУ дело как раз во влиянии прокремлевских сил на учреждение. И заниматься этим должна была бы Служба безопасность Украины.

Пропаганда

Не реагирует СБУ и на информационные каналы с откровенно пророссийскими нарративами и попытками дискредитировать Революцию Достоинства. Под влиянием таких накопленных месседжей, которые работают подобно российской пропаганде, некоторые украинцы начинают верить и в такое.

Дискредитация Революции Достоинства

Параллельно новоизбранные экс-регионалы штампуют жалобы на Майдан в различные институты. В ГБР поступило заявление, что Революция Достоинства – государственный переворот. С обысками пришли в Музей Майдана накануне Дня Достоинства и свободы. И продолжение борьбы – ожидаемое. Ведь Революция продолжается.

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Революция Достоинства началась с реакции общества на несправедливость. Активная общественная позиция – ее логическое продолжение. Ведь кроме нас менять страну к лучшему никто не будет.

Смотрите видео сюжета 24 канала о Революции Достоинства: