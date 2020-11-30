В "Слуге народа" заявляли о поддержке бизнеса и возмещении потерь. Почти все партии должны поддержать инициативу гаранта. Однако 8 тысяч гривен компенсации предпринимателям – это не достаточно, зато это легче реализовать.

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук рассказала об этом в эфире 24 канала. И добавила, что законопроект должен вступить в силу до 9 декабря 2020 года.

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О поддержке бизнеса

По ее словам, на согласительном совете говорилось о том, что никто не будет блокировать этот законопроект. Ответа не дала лишь партия ОПЗЖ. Также важно, чтобы за этот проект проголосовали сразу, без "затяжек".

Стоит не ждать альтернативных решений или правок, чтобы дальше продолжить работать с проектом этого закона,

– отметила Кравчук.

Она также напомнила, что ФОПы, которые закрыли свое заведение из-за карантина или других причин, связанных с пандемией, могут получить единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен. К сожалению, в украинском бюджете нет резервов, чтобы оказать большую помощь бизнесу, как бы этого не хотелось. По крайней мере, это реалистично, хоть и мало, сказала Кравчук.

"Наши бюджетные возможности гораздо скромнее, чем бюджеты стран Европейского союза или США. Но очень важно, что эти деньги для предпринимателей – есть. Нельзя дать то, чего нет", – отметила нардеп.

Справка. Размер единовременного пособия ниже, чем средняя зарплата по Украине – 9 660 после налогообложения (официальная средняя зарплата в сентябре – 11 998 гривен по данным Госстата).

О кассовых аппаратах для ФЛП

Президент Владимир Зеленский также зарегистрировал законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. По словам нардепа, этот законопроект имеет много послаблений для предпринимателей и отличается от предыдущего. Монобольшесть имеет позицию одобрить это предложение.

Не хотелось бы, чтобы звучали призывы от оппозиционных сил, которые будут требовать все отменить. Это популизм. Надеюсь, что это не будет мешать принять инициативу,

– считает нардеп.

Что предусматривает законопроект Зеленского: кратко

Отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Отменить механизм компенсации покупателям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов.

Отменить штрафы за несоответствие наличных средств.

Продлить на год применение сниженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании программных РРО.

Ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение при предоставлении дистанционных услуг.

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