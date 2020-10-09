Поздно ночью 8 октября 2020 года в городе Ульсан в Южной Корее, вспыхнул огромный пожар в 33-этажном доме. Пострадали почти 90 человек.

О пострадавших от пожара сообщили в новостном агентстве Yonhap. Также там рассказали о локализации возгорания.

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Еще вчера ночью в больницы доставили 15 человек. Сейчас эта цифра увеличилась. По данным агентства, минимум 88 человек пострадали. Их доставили в ближайшие больницы. К счастью, никто не погиб. Однако спасатели все еще продолжают искать возможных пострадавших внутри дома.

Коротко о пожаре в Южной Корее

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом доме. Там также были и офисы. Из-за сильного ветра огонь охватил почти все здание, эвакуировали сотни людей.

По состоянию на утро пятницы 9 октября огонь еще полностью не потушили.



Как выглядит здание сейчас / Фото Yonhap

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