Не всем судьям удалось избежать ответственности за коррупционные преступления. Среди них – Павел Меденцев, который в 2014 году получил 570 тысяч гривен взятки за решение о взыскании страховой выплаты более чем на 2 миллиона гривен.

Об этом Ирина Шиба, эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фонде DEJURE, рассказала в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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Она отметила, что сам судья просил 25% иска, но позже согласился скинуть пару тысяч и даже не старался сильно скрыть свои действия. Представитель ЧП "Смартком" передал судье деньги возле суда и даже в кабинете судьи.

Чтобы дело точно попало на Меденцева, судья посоветовал истице подать в суд несколько идентичных исков. Она подала аж 17, подчеркнула эксперт.

Накануне судьи ВАКС признали Меденцева виновным и приговорили к 9 годам заключения с полной конфискацией и спецконфискацией,

– подчеркнула Шиба.

"Такой приговор судьи ВАКС Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко вынесли в отсутствие подсудимого. Ведь Меденцев находится в розыске и скрывается", – подытожила она.

Полный выпуск видеоблога "Честь и НЕчесть": смотрите видео 24 канала