Правоохранители с 21 ноября составили 1,3 тысячи протоколов о нарушении масочного режима. В то же время украинцы начали ответственнее относиться к карантинным ограничениям и носить средства личной защиты.

Что сказал Геращенко

Введение штрафов за неношение маски является стимулом для украинцев придерживаться противоэпидемиологических мер. Об этом рассказал министр внутренних дел Антон Геращенко, сообщает "Радио НВ".

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90% украинцев сейчас используют защитные маски. Мы решили, в первые дни после введения штрафов заниматься предупреждениями: если полицейский видит человека без маски, то предупреждает, что за это предусмотрен штраф,

– рассказал Геращенко.

Он отметил, что не все украинцы знают о введении штрафов. Именно поэтому около 30 тысяч правоохранителей сейчас проводят разъяснительную работу

Кроме того, Геращенко указал на несовершенство некоторых положений закона о штрафах.

"Сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Я еще не знаю способа, как можно быть в кафе и есть через маску", – подчеркнул министр.

Сколько штрафов выписали полицейские

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители выписали 1300 штрафов за нарушения по ношению масок.

В то же время, по данным полиции Киева, за выходные 21 – 22 ноября в столице правоохранители составили 17 протоколов о нарушении масочного режима. Всего они проверили более 1,5 тысячи ресторанов, развлекательных заведений, торговых центров и тому подобное. Нарушение карантина выявили у 243 из них.

Украинцы в целом стали ответственнее относиться к мерам карантина,

– заметил Клименко.

Обратите внимание! Защитная маска или респиратор должны защищать все дыхательные пути, и рот, и нос.



Штрафы за отсутствие маски / инфографика 24 канала