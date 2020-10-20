Почетный патриарх Православной церкви Украины 91-летний Филарет рассказал, как оправился от коронавируса. Заразился COVID-19 он еще в начале сентября.

Довольно быстро, менее чем за 2 недели болезни, ему удалось ее побороть. Об этом патриарх Филарет рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Две недели лежал в реанимации. Но Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь – ну, я по воле Божьей перейду в другую,

– сказал он.

Филарет добавил, что медицина в Украине находится в тяжелом состоянии, но люди должны благодарить врачей за то, что они делают "большое святое дело".

Филарет и коронавирус: коротко

О том, что патриарх Филарет заболел коронавирусом стало известно 4 сентября. Его сразу отправили лечиться в больницу. Уже там у священнослужителя обнаружили воспаление легких.

Интересно, что в начале пандемии, в марте, Филарет сделал скандальное заявление. Он обвинил в появлении COVID-19 гомосексуалистов. "Я имею в виду прежде всего однополые браки. И это причина коронавируса", – сказал тогда он.

Обратите внимание! Президент Зеленский 19 октября встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Глава государства призвал представителей церквей устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию. В частности, президент рекомендовал перевести богослужение в режим онлайн.



Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций со своей стороны заверили, максимально применяют и будут применять меры для соблюдения карантинных рекомендаций.