ГСЧС окончательно ликвидировала все пожары на территории Луганской области. Однако пока спасатели еще останутся дежурить на территории области. О причинах и последствиях возгорания – читайте далее.

Есть много факторов, которые привели к возникновению масштабных пожаров. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Гайдай, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации.

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По его словам, стоит дождаться официальных результатов следствия. То, что были поджоги со стороны боевиков – это, наверное, 99,9%. Правоохранители прорабатывают эти факты. Однако имели влияние также и другие факторы, в частности погодные условия.

Зимой снега не было, уже 5 месяцев нет дождя. К тому же, была аномальная жара и очень мощные ветры – до 32 метров в секунду. Ветер бросал деревья на электросети. Были короткие замыкания, трава вспыхивала сразу – как порох,

– пояснил председатель Луганской ВЦА.

Гайдай стал свидетелем одного из таких инцидентов, когда во время пожаров посещал населенные пункты области. Он общался с местными жителями, когда рядом ветер сломал дерево. Оно упало на электропровода, сразу произошло короткое замыкание и начала пылать трава.

"Мы вызвали ГСЧС, побежали за лопатами и за водой. Думали, что быстро сможем потушить 1,5-метровый участок. Но нет, ветер распространяет пламя на сотни метров просто мгновенно", - отметил он.

Пожары на Луганщине: основное

Гайдай подчеркнул, что масштабы пожаров на Луганщине – огромные. Пламя уничтожило 465 жилых и 72 нежилых здания, 1813 хозяйственных сооружений и 25 дачных зданий.

По предварительным оценкам, огонь поразил площадь более 20 тысяч гектаров. 150 человек эвакуировали. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 19 получили ожоги и травмы. Среди них – 3 сотрудников ГСЧС.

По фактам пожаров начаты уголовные производства. Местные органы власти сообщали, что поджоги вблизи линии разграничения провоцировали в частности боевики, которые обстреливали прилегающие лесные массивы.

Полный комментарий Гайдая: смотрите видео 24 канала