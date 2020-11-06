Подсчет голосов в США продолжается. По предварительным результатам, Байден побеждает в решающем для победы штате – Пенсильвании. Поэтому он может претендовать на 306 голосов выборщиков, а для победы нужно лишь 270.

По американским традициям, кандидат, проигравший выборы, должен позвонить своему сопернику и поздравить его с победой. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Андрей Пионтковский, российский политолог из США.

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По его мнению, Дональд Трамп этого точно никогда не сделает – и в этом вся драма сложившейся ситуации. Республиканские лидеры в Конгрессе уже размышляют, кто первым должен пойти к политику и объяснить, что ему сейчас нужно сделать.

Справка. Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп хочет начать второй срок досрочно, не дожидаясь результатов выборов. В то же время его оппонент Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом США.

Политолог отметил, что Трамп намерен заваливать страну судебными исками, но когда есть 306 голосов выборщиков – в этом нет смысла. Очень долго подсчитывать результаты, как это было в 2000 году во Флориде, можно было бы, если бы все зависело от одного голоса, от одного штата.

Сейчас это абсолютное поражение. Тем более, что в национальном голосовании Байден опережает Трампа на 5 миллионов голосов,

– подчеркнул Пионтковский.

И добавил, что сейчас все с интересом наблюдают за поведением 45 американского президента. "Но мне кажется, что Трамп останется Трампом. Он снова нарушит все традиции американской жизни", – убежден он.

Поведет ли Трамп людей на улицы

Пионтковский подчеркнул, что очень важен именно масштаб победы. Если бы все ограничилось, как накануне все думали, Невадой и Аризоной, в Байдена было бы 270 выборщиков, а у Трампа – 269. В таком случае можно было бы каких-то "фанатиков" выводить на улицы.

Но при 306 голосах и бесперспективности юридического преследования дальнейший перерасчет лишен смысла. Революции в США, которую несколько месяцев прогнозирует российское телевидение, на этот раз не будет,

– отметил политолог.

Заметим, что Трамп обвинил демократов в попытке "украсть" его победу на выборах. Мол, он даже готов обратиться с иском в Верховный суд. Пионтковский пояснил, что пока нужно привести конкретные примеры с участков, желательно – с видеоматериалами.

"Нет у него таких примеров. Даже его юристы понимают, что в суды идти не с чем, более того – в Верховный суд. Чтобы дойти до этого суда, надо пройти промежуточные апелляции. А для этого надо хотя бы один случай фальсификации голосов", – подчеркнул политолог.