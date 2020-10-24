Федеральное бюро расследований США заявило, что нашло доказательства активного вмешательства в выборы президента США со стороны Ирана и России. Якобы эти страны получили доступ к базе данных избирателей.

Директор национальной разведки Джон Рэтклифф и глава ФБР Кристофер Рэй, выступая в здании Федерального бюро расследований, заявили, что Иран и Россия получили данные американских избирателей. Напомним, что до дня выборов – 3 ноября – осталось менее двух недель. Что враги Америки сумели похитить и насколько это опасно, в материале 24 канала.

Активное вмешательство в выборы: громкое заявление ФБР и разведки



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Тегеран стоял за поддельными электронными письмами, которые присылались американцам. Впрочем, пока нет доказательств чего-то более серьезного, как-то: изменение уже посчитанных голосов или изменение личных данных зарегистрированных на выборы американцев.

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Оба государства "получили данные американцев", отметил Рэтклифф. Они могут быть использованы "для отправки ложной информации зарегистрированным избирателям с целью вызвать опечаленность, хаос и подорвать вашу уверенность в американской демократии". Руководители спецслужб также заявили, что Иран планирует дополнительные шаги в ближайшее время. Правда, Рэтклифф прямо указал: "... письма могли быть нацелены на Трампа".

По мнению разведки, данные, которые получили Иран и Россия, были в основном общедоступными. Тегеран мог использовать их для своей политической кампании, потому что там тоже скоро состоятся выборы. Имена, информация о партийной регистрации и некоторые контакты не являются секретными, подчеркнули в спецслужбах.

Но другая информация могла быть приобретена у хакеров в "даркнете". Об этом "федералам" сообщили в компании Trustwave, работники которой и нашли эти базы.

Базы данных, которые мы нашли – потребителей и избирателей – на данный момент продаются хакерами. Они существенно снижают сложность доступа для других государств к осуществлению сложных кампаний по запугиванию и дезинформации,

– рассказал NYT глобальный директор Trustwave Марк Уайтхед.

Также ФБР доказало, что письма якобы от правой организации "Proud Boys", которую недавно поддержал Дональд Трамп, пришли из другого государства. В них избирателей призвали голосовать за Трампа или у них будут проблемы. Письма приходили с электронного адреса info@officialproudboys.com, сообщает CNN.



Иранцы подставили близкую к Трампу правую группу, отправив запугивающие письма / Фото ABC News

Рассылка прошла через саудовские страховые системы, которые перед тем были взломаны. Позже то же самое произошло и с компанией в Эстонии, которая вообще делала учебники – через нее были отправлены 1500 писем. В некоторые было вставлено видео с фейковым содержанием. Уильям Адлер из Центра демократии и технологий сказал CNN: "Видео довольно четко имело целью показать, что вся эта история с голосованием по почте наполнена мошенничеством. Что, конечно, не так".

"Иранцы следят за американской политикой и понимают ситуацию с "Proud Boys", – сказал CNN Билл Эванина, глава Национального контрразведывательного центра безопасности. – Они знали, что отправка от их имени приведет к плохой реакции в СМИ, потенциально плохой для президента".

Как узнали в CNN, информация об "общедоступных" данных не совсем правдива. Источник сообщил им: кое-что иранцы получили от поставщиков и государственных систем, а следовательно – не доступными обычным людям путями. Государственные специалисты по кибербезопасности приватно признавали: они в курсе, что "некоторые активности привели к неавторизованному доступу в системы поддержки выборов".

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Как известно, у действующего президента близкие отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху, которые видят в Иране главного соперника в борьбе за региональное доминирование. Свой первый зарубежный визит Трамп совершил именно в Саудовскую Аравию.

Последний козырь в рукаве? Новости дают Трампу возможность продолжать играть на теме фальсификации выборов. Раньше доказательств у него не было, кроме голосования по почте. Сейчас же у него есть хоть какие-то зацепки, несмотря на то, что инфраструктура не пострадала.

Глава разведки Рэтклифф был раскритикован, потому что якобы играет на руку Трампу, пребывая на аполитичном посту. В то же время глава ФБР Кристофер Рэй остался вне политики и получал свою долю гнева со стороны президента. Трамп даже подумывал уволить Рэя после выборов в случае победы.

Конгрессмен из комитета по разведке Конгресса США Чак Шумер присоединился к критике Рэтклиффа: "У меня было сильное ощущение, что это было сделано скорее для подрыва доверия к выборам, чем имело отношение к какой-то конкретной фигуре. Я удивлен, что Рэтклифф сказал об этом на пресс-конференции".

Опрошенные американскими СМИ профи тоже увидели в выступлении Рэтклиффа желание угодить президенту Трампу, почти не трогая Россию, акцентируя внимание почти исключительно на Иране.

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Иран последние 10 лет активно развивает свои мощности в хакерстве / коллаж Threatpost

Иран просто шел по пути, который уже был проложен вмешательством в выборы 2016 года, пояснил Рэтклифф. И это был русский путь – подорвать доверие. Тегеран не заинтересован в переизбрании Трампа, поскольку он вышел из работающего ядерного соглашения и вернул максимальные санкции против этой страны.

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В последнее время Исламская Республика резко усилила свои кибератаки и задействует для этого все больше ресурсов. "Работники избирательных комиссий должны быть вдвойне осторожными теперь, когда мы знаем, что они снова мишени", – прокомментировал для NYT сенатор штата от штата Мэн Ангус Кинг.

В прошлом году частные кибербезопасные фирмы начали ловить иранских оперативников "на горячем". Те по всему миру выдавали себя за журналистов и политиков. Часто для "черного пиара" против Эр-Рияда или Иерусалима. Но уже в 2020, отмечает старший директор FireEye Джон Халтквист, "они перешли от пропаганды ко вмешательству в эти выборы. Это может быть разведкой перед боем".

Правда, секретарь по нацбезопасности Роберт о'Брайен на своем брифинге не выглядел уверенным, что Иран вообще имел к этому отношение. И уверял, что никакого хакерства не было (хотя данные, приведенные выше, говорят о другом – 24).

Со своей стороны Россия проникла в системы в штатах Иллинойс и Аризона в 2016, хоть и не изменила ни одного голоса, но имела доступ к информации. "Достаточно заставить людей думать, что они что-то делают. – подчеркнул Кинг. – Необязательно действительно что-то делать при этом".

На брифинге о Кремле было немного, но еще недавно Россия была угрозой номер один.

Если россияне действительно добрались до наших систем регистрации, тогда американцы заслуживают знать, что думает правительство по поводу того, что россияне делают с этими данными,

– подчеркнул для NYT Джей Джонсон, министр внутренней безопасности США при Обаме.

Две недели назад киберкомандование обезвредило сложную хакерскую сеть, которую разработали россияне. Ее использовали для нападений программами-вымогателями в разных городах Америки. Также группа Energetic Bear (не путать с более известной Fancy Bear – 24), которая связана с ФСБ РФ, попыталась получить доступ к государственным и локальным правительственным сетям. Среди "жертв" аэропорты, ядерные и гидроэлектростанции.

Если бы это им удалось, говорят специалисты, дальше они могли бы выйти на базы данных избирателей.

Согласно другой статье в NYT, в разведке действительно считают Россию большей угрозой, чем Иран. Американцы поняли, как все работает, когда сами ворвались в российские сети.

Тогда пазл и сложился: РФ якобы планирует основную атаку за несколько дней до 3-го ноября или сразу после дня выборов. Скорее всего, Кремль захочет помочь Трампу, особенно если гонки завершатся маленьким проигрышем. Тогда можно будет раздувать дискуссии по поводу результатов, "сливать" непубличную информацию, сеять хаос и сомнения.

Правда, возможность Кремля влиять на голоса на национальном уровне довольно ограничена, уверены официальные лица.

Но тревогу вызывает потенциальная способность хакеров из РФ "изменять, замораживать, удалять избирательную информацию, усложняя избирателям процесс голосования, делая почтовые бюллетени недействительными", отмечают в NYT.