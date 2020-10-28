Правозащитные инициативы Amnesty International, Center for Reproductive Rights и Human Rights Watch также заявили о правительственной атаке на права женщин. Они отметили, что такое решение – это подрыв независимости судебной власти и верховенства права.

Протестующие выходят с плакатами и блокируют улицы в десятках польских городах, как больших, так и малых. Власть же на это никак не реагирует, а лишь призывает носить маски и не выходить на протесты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о ситуации вокруг протестов в Польше.

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Что сейчас с протестами

Акции прошли в Гдыне, Гданьске, Сопоте, Познани, Кракове, Торуне, Катовице и других городах. Всего к протестам подключились более 150 городов. А в Варшаве тысячи людей вошли на протест вблизи митрополичьей курии, впоследствии они переместились к офису католического фонда "Ordo Iuris", который инициировал ограничение абортов. Протестуют и под частным домом лидера ПиС, с недавних пор вицепремьера Ярослава Качиньского.

Протесты 25 октября в городах Польши: фото из Twitter

Также люди приходили к президентскому дворцу и скандировали: "Мое тело – мое дело", "Думаю, чувствую, решаю", "Свобода, равенство, аборт по требованию". Протесты быстро приобрели не только антиправительственный, но и антицерковный характер. Протестующие также начали блокировать улицы.

В целом протесты происходят под лозунгами: "Это – война", "Революция является женщиной", "Ад женщин".

Blokada trwa. Przybyła samba <3 pic.twitter.com/16Drgjm7q1 — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) October 26, 2020

Правоохранители довольно жестоко разгоняют протестующих и применяют слезоточивый газ. К тому же людей задерживают и выписывают им штрафы.

Во власти протесты игнорируют и говорят лишь о том, что надо носить маски и не выходить на массовые протесты из-за эпидемии коронавируса.

С чего все началось

22 октября Конституционный Трибунал Польши признал незаконными аборты даже из-за тяжелых болезней и генетических патологий плода. Трибунал отметил, что каждый человек, даже нерожденный, имеет право жить, а такие аборты противоречат польской Конституции.

Стоит отметить, что проблемы с абортами в Польше существуют давно. Так, в 1993 году польским женщинам запретили делать аборты по социальным причинам, например, когда беременность прерывают из-за материального положения женщины или ее нежелания иметь детей. С тех пор аборты были разрешены в случае, если беременность является следствием изнасилования, инцеста, угрожает жизни или здоровью матери или плод имеет генетические патологии.

Теперь же в Польше аборты можно сделать лишь в том случае, если женщину изнасиловали или существует угроза здоровью матери. Но такие причины почти никогда не используют, а 98% абортов в стране делали именно из-за того, что плод может иметь генетические патологии. Поэтому, фактически, Конституционный Трибунал почти полностью запретил аборты в Польше.

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Почему суд вынес такое решение

Все это произошло после того, как тремя месяцами ранее президентом Польши переизбрали Анджея Дуду, представителя Консервативной партии "Право и справедливость".

Еще в 2016 году представители этой партии, которая уже и в то время была в Польше правящей, говорили о подготовке законопроекта, который запретит аборты в том случае, если плод болен или существует возможность рождения ребенка с патологиями. Но тогда такая инициатива вызвала массовое недовольство – "черный протест" – и решение не приняли. В "черных протестах" приняли участие более 200 тысяч человек, а демонстрации прошли более чем в 100 городах.

В апреле 2020 года Сейм рассмотрел в первом чтении законопроект "Остановить аборты" от Кайи Годек, юристки, матери ребенка с синдромом Дауна. Именно Кайя Годек активно борется за запрет абортов еще с 2010-х годов. После рассмотрения законопроекта протесты не начались, но женщины начали развешивать по городам плакаты несогласия с таким решением, и проект снова заморозили.

Я никогда не скрывал, что аборты по евгеническим причинам не должны быть разрешены в Польше. Я считал и считаю, что каждый ребенок имеет право на жизнь, — заявил президент Анджей Дуда.

Сейчас депутаты от партии "Право и справедливость" отметили, что такие аборты нарушают Конституцию и обратились с этим в Конституционный Трибунал. Суд поддержал консервативную партию страны и запретил такие аборты.