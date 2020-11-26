Администрация избранного президентом США Джозефа Байдена будет жестче в отношении России. Ведь именно за недостаточно жесткую позицию в отношении Кремля осуждали Дональда Трампа его оппоненты за последний год.

Что касается изменений во внешней политике США при президентстве Байдена, то наиболее заметным станет то, что его администрация теснее будет сотрудничать с международными партнерами и союзниками. Такое мнение в интервью ТСН выразил генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Интересно Это не третий срок Обамы: Байден дал первое интервью после победы на выборах

Внешняя политика США и Байден

"Вероятно, (администрация Байдена – 24 канал) будет больше уважать международные соглашения. Безусловно, будет работать в рамках НАТО. Поэтому я думаю, что это будет главным в более традиционном многоуровневом подходе к внешней политике", – сказал Ходжес.

Байден и Кремль

Я бы ожидал, что администрация Байдена будет очень жесткой в ​​отношении Кремля. За последний год оппоненты президента (Трампа – 24 канал) осуждали его за недостаточно жесткую позицию в отношении Кремля. Поэтому я надеюсь, что они (администрация Байдена – 24 канал) будут жесткими в отношении Кремля,

– рассказал американский генерал-лейтенант.

США и Китай

При этом Ходжес ожидает, что администрация демократа также признает Китай долгосрочной основной угрозой для США. По мнению военного, администрация Байдена будет применять другой подход, чем администрация Трампа, но должен быть приоритет на продолжение политики признания Китая как угрозы.

Что не так в отношениях США и Китая?

Триггерами нового кризиса отношений между США и Китаем стали активная модернизация китайской армии, усиление влияния КНР в мире, приход Трампа к власти, пересмотр внешней политики США и дальнейшая торговая война, начавшаяся в 2018 году. Обе страны открыто играют мышцами, демонстрируя силу. В середине ноября власти Китая провели испытания новейшего вооружения. Американцы дали зеркальный ответ. И это все на фоне недавних выступлений мировых лидеров в ООН, из которых стало ясно, что стартовала холодная война 2.0. Кроме того, длительные экономические и технологические трения, обвинения в адрес Китая со стороны США и пандемия коронавируса привели к окончательной потере доверия между двумя странами.

Отменит ли Байден решение Трампа вывести войска из Германии

Ходжес убежден, что решение о выводе 12 тысяч военных из Германии было существенной ошибкой. Ведь это никак не улучшило оборону, сдерживание или готовность. Это подрывает доверие европейских союзников к США, и на самом деле ослабило позиции страны.

Читайте также При Байдене оппозиция к "Северному потоку-2" никуда не денется, – Bloomberg

Но даже если бы президент Трамп остался еще на 4 года, для реализации этого плана (вывод войск – 24 канал) понадобилось бы очень много времени, и это также очень дорого, и Конгресс это не поддерживает,

– заверил генерал-лейтенант.

Он также ожидает, что грядущая администрация заморозит решение о выводе войск США из Германии, пересмотрит его, и только потом решит, имплементировать ли его и в каком виде. При этом Ходжес полагает, что в течение следующих 4 лет таки не будет имплементации этого решения.