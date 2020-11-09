Администрация еще действующего президента США Дональда Трампа заявила о готовности ввести новый пакет санкций против Ирана. Эту идею поддержал Израиль и ряд стран.

Новые санкции должны вступить в силу до 20 января. Об этом сообщает американский портал Ахіоѕ со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, накануне специальный представитель США по Ирану Эллиот Абрамс вылетел в Тель-Авив, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху новые ограничения против Тегерана. Новые санкции должны ограничить возможности будущего президента США Джозефа Байдена вернуться к договору Совместного всеобъемлющего плана действий.

Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Новые ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой, но будут направлены на сдерживание разработки в стране баллистических ракет.

После переговоров в Тель-Авиве Абрамс отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы скоординировать пакет санкций с властями этих стран, считают собеседники портала.

Что известно о СВПД? Совместный комплексный план действий по ядерной сделке с Ираном был заключен в 2015 году между Тегераном и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Согласно условиям соглашения, отдельный ее участник может возобновить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если признает, что условия соглашения нарушены.

Позиция Ирана

Ранее власти Ирана выразили надежду, что отношения с Вашингтоном улучшатся после того, как страну возглавит Джо Байден. Каденцию Трампа в США власти Ирана охарактеризовали, как "авантюрную и воинственную". Вице-президент Ирана подчеркнул, что Трамп ввел "бесчеловечные" санкции против иранского народа.