В городе Газни, что на юго-востоке Афганистана, 29 ноября прогремел мощный взрыв. Он произошел рядом с базой Вооруженных сил Афганистана.

В результате взрыва по меньшей мере 21 человек погиб, 17 получили ранения. Об этом сообщает агентство Ariana News.

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Что известно о взрыве в Афганистане

По информации очевидцев, взрыву предшествовала стрельба. После этого автомобиль, который был начинен взрывчаткой, взорвался рядом с базой ВС Афганистана.

Все жертвы и пострадавшие — военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана.

Обратите внимание! Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Город Газни, где прогремел взрыв: карта

Добавим, что теракты и вооруженные столкновения, к сожалению, нередки в Афганистане. Недавно в афганской провинции Кундуз террористическая группировка "Талибан" атаковала военную базу. В результате погибли 14 силовиков, еще 12 получили ранения. А вот в провинции Бамиан 24 ноября произошел двойной взрыв. В результате по меньшей мере 17 человек погибли, еще 50 – получили ранения.