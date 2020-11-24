В провинции Бамиан, в Афганистане, 24 ноября произошел двойной взрыв. В результате по меньшей мере 17 человек погибли, еще 50 – получили ранения.

Взрывы произошли на рынке в городе Бамиан,в центре одноименной провинции. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на слова местных чиновников.

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Жертвами взрывов стали по меньшей мере 17 человек. Кроме того, известно о примерно 50 раненых.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенные теракты.

Отмечается, что Бамиан является одной из самых защищенных провинций в Афганистане. Ведь столицу провинции ежегодно посещают тысячи туристов. Взрывы там произошли впервые.

К слову, между афганскими властями и представителями террористической группировки "Талибан" все еще продолжаются переговоры о мире в стране.

Обратите внимание! Недавно в афганской провинции Кундуз террористическая группировка "Талибан" атаковала военную базу. В результате погибли 14 силовиков, еще 12 получили ранения.

На рынке города Бамиан произошли 2 взрыва: смотрите видео (18+)

Взрывы произошли в городе Бамиан: смотрите карту