Байден, Трамп и Тихановская: агентство Bloomberg назвало главных людей 2020 года
Американское агентство Bloomberg обнародовало список выдающихся людей 2020 года. В него попали Светлана Тихановская, Джо Байден, Дональд Трамп и Билли Айлиш.
Людей года выбирали в 5 категориях: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и техника. Отдельной изюминкой стал перечень личностей, чье присутствие в списке людей года "никого не удивит". Об этом говорится на сайте Bloomberg.
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Кто вошел в категорию "Политика"
- Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции;
- Луис Альберто Лакалье Поу – президент Уругвая;
- Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.
Кто вошел в категорию "Бизнес"
- Аврора Джеймс – основательница проекту Fifteen Percent Pledge;
- Страйв Масайя – глава Econet Group;
- Рид Гастингс – основатель Netflix.
Кто вошел в категорию "Развлечения"
- Билли Айлиш – певица;
- Селеста Барбер – актриса;
- Донна Ленгли – руководительница Universal Filmed Entertainment Group.
Кто вошел в категорию "Финансы"
- Кристалина Георгиева – директор МВФ;
- Байжа Бхатт и Владимир Тенево – основатели финансовой компании Robinhood;
- Джейн Фрейзер – в 2021 году возглавит Citigroup и станет первой руководительницей крупного американского банка.
Кто вошел в категорию "Наука и технологии"
- Зенг Юкун – глава Contemporary Amperex Technology;
- Гвен Шотвелл – президенткой SpaceX;
- Том Брайтон – ексвицепрезидент Amazon;
- Энтони Фаучи – главный иммунолог Белого дома.
Кто вошел в категорию людей, чье присутствие в списке никого не удивит
- Дональд Трамп – президент США;
- Джо Байден – новоизбранный президент США;
- Владимир Путин – президент России;
- Ангела Меркель – канцлер Германии;
- Ким Чен Ын – лидер Северной Кореи;
- Эммануэль Макро – президент Франции;
- Папа Римский Франциск.
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