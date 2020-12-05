Американское агентство Bloomberg обнародовало список выдающихся людей 2020 года. В него попали Светлана Тихановская, Джо Байден, Дональд Трамп и Билли Айлиш.

Людей года выбирали в 5 категориях: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и техника. Отдельной изюминкой стал перечень личностей, чье присутствие в списке людей года "никого не удивит". Об этом говорится на сайте Bloomberg.

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Кто вошел в категорию "Политика"

Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции;

Луис Альберто Лакалье Поу – президент Уругвая;

Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.

Кто вошел в категорию "Бизнес"

Аврора Джеймс – основательница проекту Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайя – глава Econet Group;

Рид Гастингс – основатель Netflix.

Кто вошел в категорию "Развлечения"

Билли Айлиш – певица;

Селеста Барбер – актриса;

Донна Ленгли – руководительница Universal Filmed Entertainment Group.

Кто вошел в категорию "Финансы"

Кристалина Георгиева – директор МВФ;

Байжа Бхатт и Владимир Тенево – основатели финансовой компании Robinhood;

Джейн Фрейзер – в 2021 году возглавит Citigroup и станет первой руководительницей крупного американского банка.

Кто вошел в категорию "Наука и технологии"

Зенг Юкун – глава Contemporary Amperex Technology;

Гвен Шотвелл – президенткой SpaceX;

Том Брайтон – ексвицепрезидент Amazon;

Энтони Фаучи – главный иммунолог Белого дома.

Кто вошел в категорию людей, чье присутствие в списке никого не удивит

Дональд Трамп – президент США;

Джо Байден – новоизбранный президент США;

Владимир Путин – президент России;

Ангела Меркель – канцлер Германии;

Ким Чен Ын – лидер Северной Кореи;

Эммануэль Макро – президент Франции;

Папа Римский Франциск.

Обратите внимание! В рейтинг 50 самых влиятельных людей мира не попал ни один украинец. Зато в топ самых богатых людей мира от Bloomberg попал 1 гражданин Украины – Ринат Ахметов. Он занял 362 место.