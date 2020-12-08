Российская агентура контролирует украинские структуры обороны и безопасности, – Бутусов
Журналист-расследователь Юрий Бутусов заявил, что украинскими государственными органами руководит российская агентура. В частности, речь идет о контроле над структурами обороны и безопасности.
По его словам, в этой сфере – большие проблемы. Такое мнение Бутусов высказал в эфире 24 канала.
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"Есть угроза российской агентуры, которая контролирует сейчас, к сожалению, какую-то часть структур обороны и безопасности. Надо навести порядок", – сказал журналист.
Он добавил, что в Министерстве обороны сейчас полный хаос. Именно от этого ведомства зависит дело расследования ряда провалившихся спецопераций Главного управления разведки Минобороны.
В частности, дела вагнеровцев, российских террористов. Надо навести порядок в этой сфере. На Минобороны надвигается полный коллапс,
– заверил Бутусов.
Он отметил, что в 2020 году провалили все программы финансирования по обеспечению ВСУ, покупке вооружения. Сейчас в Украине, как отметил журналист, критическая для нацбезопасности ситуация.
"Выводы проваленных спецопераций должны быть обнародованы Офисом генпрокурора. Я не говорю все, секретные материалы не надо разглашать, надо выводы. Офис генпрокурора и ГБР должны четко определить, кто скрыл и подорвал обороноспособность страны и провалил спецоперации", – подытожил журналист.
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- Юрий Бутусов известен своими расследованиями в отношении Министерства обороны Украины и Укоборонпрома. Зато 8 декабря ведомство удивило всех заявлением – там решили предложить Бутусову одну из должностей в Министерстве.
- В то же время Юрий Бутусов с ответом долго не ждал. Уже вечером журналист в эфире 24 канала рассказал, что согласился и принял предложение Министерства.
- Журналист подготовил свою программу действий и опубликовал ее.
- Бутусов добавил, что ждет теперь реакции из офиса Президента и самого ведомства. По его словам, если это "стёб" – он убедится в их интеллектуальном уровне.
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