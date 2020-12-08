Журналист-расследователь Юрий Бутусов заявил, что украинскими государственными органами руководит российская агентура. В частности, речь идет о контроле над структурами обороны и безопасности.

По его словам, в этой сфере – большие проблемы. Такое мнение Бутусов высказал в эфире 24 канала.

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"Есть угроза российской агентуры, которая контролирует сейчас, к сожалению, какую-то часть структур обороны и безопасности. Надо навести порядок", – сказал журналист.

Он добавил, что в Министерстве обороны сейчас полный хаос. Именно от этого ведомства зависит дело расследования ряда провалившихся спецопераций Главного управления разведки Минобороны.

В частности, дела вагнеровцев, российских террористов. Надо навести порядок в этой сфере. На Минобороны надвигается полный коллапс,

– заверил Бутусов.

Он отметил, что в 2020 году провалили все программы финансирования по обеспечению ВСУ, покупке вооружения. Сейчас в Украине, как отметил журналист, критическая для нацбезопасности ситуация.

"Выводы проваленных спецопераций должны быть обнародованы Офисом генпрокурора. Я не говорю все, секретные материалы не надо разглашать, надо выводы. Офис генпрокурора и ГБР должны четко определить, кто скрыл и подорвал обороноспособность страны и провалил спецоперации", – подытожил журналист.

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