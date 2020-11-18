Победа Джо Байдена в Америке стала ударом ниже пояса для пророссийских сил. Даже после признания всеми лидерами демократического мира результатов выборов российская пропаганда продолжает продвигать месседжи об украденной у Дональда Трампа победе.

Делается это с простой целью – делегитимизации в глазах украинского общества новой американской власти, которая будет более нетерпима к коррупции и пророссийскому влиянию в Украине. А также продолжит двухпартийной линию по блокированию "Северного потока – 2". Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале озвучил Сергей Лещенко.

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"Таким образом, уже сейчас российская пропаганда и ее агенты в Украине создают предпосылки к тому, чтобы "отравить" отношения президента Зеленского с новым американским лидером Джо Байденом", – объяснил он.

По его словам, еще одна цель, которую преследуют пророссийские СМИ в Украине, заключается в выращивании антиамериканских политиков для их дальнейшей интеграции в выборную власть, затем – в исполнительную, а еще позже – для геополитического разворота Украины.

Если раньше 20 лет назад Медведчук и его машина по промывке мозгов рассказывала о "плане Бжезинского", за последний год они демонизировали Джорджа Сороса, то сейчас будут развешивать ярлыки об "агентах Байдена",

– отметил Лещенко.

Сергей Лещенко призвал новую американскую администрацию не преуменьшать риск, который несут пророссийские силы для реванша на остатках Майдана и добавил: "Лучшей услугой украинской демократии будет, если США удалят с ютуба их страницы – Шария и пророссийских телеканалов".



Ранее в СМИ сообщали такие результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" с Сергеем Лещенко: