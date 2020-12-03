Россия увеличивает агрессию в Черном море: НАТО заявило об усилении поддержки Украины
НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря. Также Альянс усилит помощь Украине и Грузии. Происходит это на фоне того, что Россия наращивает военную мощь в оккупированном ею Крыму.
НАТО усилит поддержку Украины: детали
2 декабря прошло онлайн-заседание совета НАТО. Участие в нем принимали и представители Украины и Грузии. Расшифровку мероприятия обнародовали на сайте Альянса .
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По итогам встречи генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул, что Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение.
Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее разворачивает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие на суше, на море и в воздухе,
– заявил Столтенберг.
По его словам, Украина и Грузия – ценные партнеры НАТО, делающие важный вклад в ее миссии.
"Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку", – подытожил Столтенберг.
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Что этому предшествовало
- Недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в 2021 году. Он акцентировал, что важно вместе противостоять угрозам, в частности, агрессии России.
- Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечал, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма являются препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.
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