НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря. Также Альянс усилит помощь Украине и Грузии. Происходит это на фоне того, что Россия наращивает военную мощь в оккупированном ею Крыму.

НАТО усилит поддержку Украины: детали

2 декабря прошло онлайн-заседание совета НАТО. Участие в нем принимали и представители Украины и Грузии. Расшифровку мероприятия обнародовали на сайте Альянса .

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По итогам встречи генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул, что Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение.

Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее разворачивает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие на суше, на море и в воздухе,

– заявил Столтенберг.

По его словам, Украина и Грузия – ценные партнеры НАТО, делающие важный вклад в ее миссии.

"Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку", – подытожил Столтенберг.

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Что этому предшествовало

Недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в 2021 году. Он акцентировал, что важно вместе противостоять угрозам, в частности, агрессии России.