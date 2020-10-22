Война России против Украины продолжается уже больше, чем Вторая мировая война. А украинская армия за эти годы ощутимо окрепла.

Армия Украины стала значительно лучше

Вооруженные силы Украины сегодня очень отличаются от тех, которые были в 2014 году, в начале российской агрессии. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет УНН.

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Сегодня наша армия – одна из сильнейших в Европе. В 2014 году этого не было,

- отметил Ельченко.

По его словам, за годы режима Януковича, когда ВСУ руководил министр обороны, гражданин РФ, украинская армия была намного слабее.

Посол напомнил также, что в 1994 году Украина отдала третий по величине ядерный арсенал в Мире. На замену получила гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. Документ Россия подписала, а затем нарушила.

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Ельченко подчеркнул, что в течение многих лет экономические условия Украины не позволяли модернизировать и развивать ВСУ. Кроме того, нападения со стороны соседей, которые были гарантами безопасности, тоже не ожидали.

"Мы не могли представить, что один из постоянных членов Совета Безопасности ООН нарушит фундаментальные законы международного права, Устав ООН, Хельсинский акт и впервые со времен Второй мировой попытается перекроить европейские границы силой", – добавил дипломат.

Он отметил также тот факт, что война России против Украины по продолжительности уже превзошла Вторую мировую.

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Обратите внимание! У президента Владимира Зеленского считают, что государству нужен "мандат от народа", чтобы обращаться к государствам-подписантам Будапештского меморандума по выполнению обязательств. Поэтому вопрос о гарантиях безопасности для Украины по меморандуму вынесли на всенародный опрос. Больше о нем читайте по ссылке.