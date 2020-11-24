Большинство украинцев убеждены, что война на Донбассе именно российско-украинская война, а не "внутренний конфликт", как его представляет российская пропаганда. В то же время украинцы также считают, что целью России является именно контроль над всей Украиной, а не только над Донбассом.

Опросы общественного мнения относительно российско-украинской войны на Донбассе провел центр Разумкова. К слову На каких условиях Украине следует возвращать Донбасс: опрос украинцев Чем является конфликт на Донбассе: российско-украинской войной – 64,6%,

"Внутренним украинским конфликтом" – 16,3%,

другое – 5,5%,

затруднились ответить – 13,7%. Мысли о войне на Донбассе по регионам: запад: российско-украинская война – 83,9%, "внутренний конфликт" – 7,3%;

центр: российско-украинская война – 75,1%, "внутренний конфликт" – 8,7%;

юг: российско-украинская война – 47,1%, "внутренний конфликт" - 8,7%;

восток: российско-украинская война – 39,9%, "внутренний конфликт" – 29,8%.

Чем является война на Донбассе / Инфографика центра Разумкова Очень интересно мнение самих участников боевых действий или членов их семей. Например среди группы УБД и родственников 17,9% опрошенных считают войну на Донбассе "внутренним конфликтом", а среди всех остальных – только 11,1%. Какова цель России в войне на Донбассе: контроль над всей Украине – 68%,

контроль над Донбассом – 21,1%.

Какова цель России в войне на Донбассе / Инфографика центра Разумкова