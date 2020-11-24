Агрессия России или внутренний конфликт: что украинцы думают о войне на Донбассе
Большинство украинцев убеждены, что война на Донбассе именно российско-украинская война, а не "внутренний конфликт", как его представляет российская пропаганда. В то же время украинцы также считают, что целью России является именно контроль над всей Украиной, а не только над Донбассом.
Опросы общественного мнения относительно российско-украинской войны на Донбассе провел центр Разумкова.
К слову На каких условиях Украине следует возвращать Донбасс: опрос украинцев
Чем является конфликт на Донбассе:
- российско-украинской войной – 64,6%,
- "Внутренним украинским конфликтом" – 16,3%,
- другое – 5,5%,
- затруднились ответить – 13,7%.
Мысли о войне на Донбассе по регионам:
- запад: российско-украинская война – 83,9%, "внутренний конфликт" – 7,3%;
- центр: российско-украинская война – 75,1%, "внутренний конфликт" – 8,7%;
- юг: российско-украинская война – 47,1%, "внутренний конфликт" - 8,7%;
- восток: российско-украинская война – 39,9%, "внутренний конфликт" – 29,8%.
Чем является война на Донбассе / Инфографика центра Разумкова
Очень интересно мнение самих участников боевых действий или членов их семей. Например среди группы УБД и родственников 17,9% опрошенных считают войну на Донбассе "внутренним конфликтом", а среди всех остальных – только 11,1%.
Какова цель России в войне на Донбассе:
- контроль над всей Украине – 68%,
- контроль над Донбассом – 21,1%.
Какова цель России в войне на Донбассе / Инфографика центра Разумкова
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