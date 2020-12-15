Ахметов через подвластных нардепов хочет закрепить монопольное положение на рынке электроэнергии
Ринат Ахметов через подконтрольных народных депутатов пытается закрепить монопольное положение на украинском рынке электроэнергии.
Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя законопроект депутата фракции Батькивщина Алексея Кучеренко о запрете импорта электроэнергии сроком на год.
"Они добиваются роста цен на электроэнергию в интересах принадлежащей Ахметову компании ДТЭК за счет блокирования работы Энергоатома и запрета импорта из Белоруссии. Сейчас мы наблюдаем, как блокируются оба эти источника дешевой электроэнергии. Лояльные Ахметову премьер Шмыгаль и первый зам главы Минэнерго Буславец сделали все, чтобы искусственно ограничить производство дешевой электроэнергии на атомных электростанциях. Теперь мы видим инициативу депутата Кучеренко о запрете дешевого импорта. Как только этот план олигарха сработает, цены на электроэнергию в Украине резко вырастут, что принесет сверхприбыли монополисту", - отметил политолог.
Самым слабым местом плана Ахметова по резкому повышению цен на электроэнергию является то, что это станет ударом по и без того падающему рейтингу президента. Ведь цены на электроэнергию сейчас являются главной причиной ускорения инфляции в Украине. А сами тарифы на украинском энергорынке сегодня являются одними из самых высоких в Европе,
– резюмировал Николай Давыдюк.
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