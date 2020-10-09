Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратилась в ГБР относительно вмешательства группы народных депутатов в деятельность регулятора. В заявлении говорится о давлении в интересах группы ДТЭК.

Народный депутат 8 созыва Виктория Войцицкая в эфире 24 канала рассказала, что в самом заявлении не перечисляются фамилии. Но конкретно отмечается, что продолжается давление в интересах группы ДТЭК.

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Как сообщила пресс-служба НКРЭКУ, в последнее время группа депутатов системно оказывает давление на членов Нацкомиссии. Такие действия группы нардепов члены регулятора связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК.

"Я понимаю, что сегодня и ДТЭК, и Ахметов активизировались на всех фронтах, имея, фактически, подконтрольного премьер-министра. Они пытаются контролировать САП, судей и еще и вмешиваться через депутатов в работу независимого регулятора", – отметила экономист.

По ее словам, у Ахметова есть огромное количество людей, которые на него работают, и которых он использует. В частности, эксперт в сфере энергетики вспомнила забастовки шахтеров, организованные при предыдущей власти.

Кроме этого, предприятия олигарха контролируют значительную часть экспортных поступлений на счета страны. Он является одним из основных игроков в экономике. Имея такие рычаги влияния и давления, менеджмент Ахметова пытается сохранить те доходы, которые у них были, и защитить свои позиции.

Ахметов хочет, чтобы дело "Роттердам+" закрыли

Журналисты программы "Схемы" провели расследование и установили, что первый помощник президента Сергей Шефир тайно посещал дом Рината Ахметова.

Виктория Войцицкая отметила, что у олигарха, несмотря на определенные проблемы с разной властью в начале, всегда находились разные пути давления, чтобы получить выгоду.

На сегодня выгода заключается в том, чтобы закрыть это дело и сделать все, чтобы никто не был наказан за это,

– объяснила она.

Экс-нардеп вспомнила: формула "Роттердам+" привела к тому, что в свое время повышалась цена на электроэнергию, которая является базовой для производства огромного количества товаров и услуг.

"Каждый из нас заплатил из собственного кармана за эту коррупционную схему. И государство должно приложить максимальные усилия. В частности, специализированная прокуратура должна быть заинтересована, чтобы довести дело до логического конца", – подчеркнула экономист.

Руководство ДТЭК требовало повишение цены на уголь

Также она сообщила, во время заседания профильного комитета ВР 8 созыва тогдашний глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк разъяснял всем, что руководство ДТЭК требовало повышения цены на уголь и угрожало мошенническими забастовками в центре Киева.

По его словам, тогда не было никаких оснований, чтобы увеличивать цену на уголь и, соответственно, повышать цену на электроэнергию.

Но очень странным образом, буквально через несколько месяцев после заседания, именно он утверждает формулу "Роттердам+",

– отметила Виктория Войцицкая.

И добавила, что Вовк объяснял формулу как единственное правильное решение для того, чтобы устанавливать справедливую цену на уголь.