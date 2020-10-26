Самолеты авиакомпании Air Arabia вновь совершают рейсы в Украину. Первый из них состоялся вечером 25 октября по маршруту Шарджа – Киев. Улететь в Объединенные Арабские Эмираты можно, заплатив за билет от 7 тысяч гривен.

Впервые после перерыва самолет Air Arabia приземлился в аэропорту "Борисполь" в 22:00 25 октября. Об этом сообщили в Центре транспортных стратегий.

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Уже через 1 час 20 минут самолет снова отправился в Эмираты.

Что известно о возобновлении рейсов в ОАЭ

Рейсы по маршруту Шарджа – Киев будут выполнять 4 раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Минимальная стоимость билета – 7172 гривны.

До вылета граждане Украины должны предоставить результат негативного ПЦР-теста – на английском языке с печатью лаборатории.

Тест должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до вылета.

По прибытии в Шарджу на пассажиров ждет новый тест.

Отметим, что детям до 12 лет предоставлять результаты теста не надо. Также это требование не распространяется на лиц с инвалидностью.



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