Airpods вызвали резонанс у любителей компании Apple, поэтому началось производство второго поколения этих беспроводных наушников. В том числе, появилась их Pro версия. Не удивительно, что производители решили сделать такое распределение, это часто встречается среди других устройств компании.

Однако пользователи в какое-то время начали сомневаться в том, являются ли Airpods Pro действительно более "продвинутой" моделью, чем обычные или являются просто средством большего сбора денег. В этой статье обсудим это и сделаем беспроводным наушникам окончательный приговор. Готовы?

Первое отличие Airpods Pro от обычной модели видно невооруженным глазом. Это дизайн устройства. Можно с уверенностью сказать, что это первые наушники в двух поколениях, которые имеют ушные вкладыши, к тому же, сразу трех размеров. По своей сути это внутриканальные "затычки", отличающиеся отличным звуком и прочным креплением. Каждый наушник имеет укороченную "ножку". Также от обычной версии отличается угол её расположения относительно корпуса: прямой угол сменился на острый. В комплекте есть зарядной футляр. Он немного потяжелел, как и сами Airpods, но это практически не чувствуется.

Выпуская беспроводные наушники с ушными вкладышами, компания Apple позаботилась об комфорте каждого клиента. Их конструкция спроектирована так, чтобы максимально снизить давление на уши. Это достигается при помощи наличия специальной полости конической формы и технологических отверстий.

Новинка также порадует любителей слушать музыку под дождем или во влажных местах. Защита микрофона и технические составляющие наушников ещё более усилена: это касается решетки внешнего микрофона, не пропускающая внутрь корпуса воду и пот (согласно со стандартом IPX4 (IEC 60529)). Также Airpods Pro не пропускают лишнего шума в виде ветра. Для увеличения периода эксплуатации и сохранения качества звука лучше не использовать беспроводные наушники во время занятий в бассейне. Перед зарядкой не забывайте протирать их от жидкости.

Как и обычные Airpods, Airpods Pro оснащены акселерометром. Это устройство для распознавания голоса и фильтрации микрофона. Таким образом, применяется так называемая "технология двойного шумоподавления". Также на чистоту звука в данных беспроводных наушниках влияет наличие функции "прозрачного" режима. На корпусе устройства есть небольшой датчик, нажав на который можно сделать так, чтобы сторонний звук (например, обращение коллеги) проникал в ухо. Музыка или другое аудио при этом будет играть фоном, не мешая вам общаться. За качество звука отвечает интегрированный усилитель. Его главное задание – регулировать громкость и убирать посторонние шумы.

Одним очень весомым аргументом в пользу Airpods Pro является возможность подстройки звука по форме ушей пользователя. Отвечает за это адаптивный эквалайзер. Благодаря нему, вы больше никогда не услышите эхо во время разговора по телефону через наушники.

Управление устройством очень легкое, с ним справится каждый. Для переключения мелодии необходимо нажать на корпус наушника. Также, таким образом, вы можете отвечать на звонки, так как в Airpods Pro внедрен модуль распознавании нажатий. Батарея беспроводных наушников держит до 5 часов беспрерывного прослушивания музыки без подзарядки. С подзарядкой от футляра эта цифра возрастает до 24 часов. Несмотря на это, специальные режимы негативно сказываются на эффективности батареи: время работы снижается до 4.5 часов.

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