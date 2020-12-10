Чугуевский аэродром после катастрофы Ан-26 планируют открыть для полетов курсантов. Несмотря на его закрытие, курсанты все равно продолжали обучение на самолетах.

Когда откроют аэродром

В ближайшие дни аэродром "Чугуев" откроют для обучения курсантов. Об этом рассказал заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Константин Васюта, сообщает "Суспільне".

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Однако соответствующее разрешение университет должен получить от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

По словам Васюты, пока аэродром закрыт только для обучения курсантов. Для боевой подготовки офицеров запрета на полеты не было. Кроме того, курсанты продолжали отрабатывать практические навыки. В частности, курсанты 1 – 2 курса учились на легкомоторных самолетах, выпускники – на боевых.

Обратите внимание! Авиакатастрофа возле Чугуева произошла 25 сентября. В результате падения самолета погибли 26 человек, большинство из которых – курсанты.

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Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала