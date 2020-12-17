На юго-востоке России в городе Благовещенске утром 17 декабря по местному времени вспыхнул международный терминал аэропорта "Игнатьево". Несмотря на масштабный пожар, информации о жертвах или пострадавших нет.

Очевидцы снимали пожар из окрестностей аэропорта, а также с самолетов, которые в это время были на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет местное издание АСН24.

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Один из очевидцев, который снимал пожар напротив терминала, предположил, что причиной пожара стала халатность электриков. Мол, они "напороли косяков".

По данным местных властей, пожар начался перед 8:30 утра 17 декабря по местному времени. Спасатели ликвидировали открытое пламя уже к 9:57.

Пожар в аэропорту "Игнатьево": смотрите видео

Местные жители также жалуются, что у них больше нет международного терминала. Судя по масштабам пожара, аэропорт действительно еще не скоро сможет принимать международные рейсы.



Пожар в аэропорту с борта самолета / Фото АСН24

Впрочем, издание также отмечает, что аэропорт в целом продолжал работать в штатном режиме. Лишь рейс из Москвы задерживался на час, но это не связано с пожаром. Вероятно, из-за пандемии международный терминал "Игнатьево" сейчас не так часто используется.



В России горел международный аэропорт "Игнатьево" / Фото АСН24

Благовещенск на юго-востоке России: карта