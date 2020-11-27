Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айны Тымчук председателем Харьковской облгосадминистрации. Тымчук заменила на посту Алексея Кучера, который на днях ушел в отставку.

Соответствующий указ Зеленский подписал 27 ноября. Об этом сообщает сайт Офиса Президента.

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Президент встретился с Тымчук и вручил ей служебное удостоверение. Он выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Отметим, что СМИ писали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кучера еще 24 ноября. Поэтому 25 ноября Кабмину оставалось лишь проголосовать за его отставку.

Что еще известно про Айну Тымчук

В 2010 – 2014 годах она работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса.

С 2018 года возглавляет аппарат Днепропетровской ОГА.

В 2017 году Тымчук стала героиней расследования журналистов. По данным Bihus.info она скрывала имущество через детей, а ее бывший муж зарегистрировал бизнес на бабушку.

К слову, сейчас ее экс-супруг возглавляет департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Больше о том, чем отличился ее предшественник Алексей Кучер – читайте по ссылке.