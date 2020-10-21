Во второй части серии про "колеблющиеся" штаты перед выборами мы расскажем о штате Айова, Огайо и Миннесоте. Это три преимущественно сельские Штаты, где борьба может быть особенно ожесточенной и сложной для Трампа.

Огайо, Айова и Миннесота – это те штаты, о которых говорят "rural America". Это преимущественно территории, где занимаются сельским хозяйством, хотя Миннесота – индустриальный штат. Айова и Огайо ранее уже были "шаткими штатами" и сейчас возвращаются к этой роли, тогда как Миннесоту уже скоро может постигнуть такая участь. 24 канал рассказывает историю еще трех штатов, где будет решаться судьба президентских выборов в США.

Важно Когда президентские выборы в США дата

Сейчас понятно, что если Трамп не выиграет хотя бы в одном из этих штатов, а особенно в Огайо, то кампанию можно будет считать проигранной.

Айова и Огайо: демократический прыжок в республиканский мир



Акция одновременно сторонников Байдена и Трампа / скриншот Buzzfeed

Огайо

Кто выигрывал в этом штате, тот становился президентом США. Такая система предсказаний работает с 1964 года, штат имеет аж 18 голосов в коллегии избирателей. Обама и Джордж Уокер Буш взяли в Огайо свои вторые сроки.

Но сам штат бросало в обе стороны: в 2004 выиграли республиканцы, затем дважды демократы, в 2016 – снова "красные", то есть Дональд Трамп. Его результат был солидным – 8,1%. Сейчас эта территория "более республиканская, чем любой штат".

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Впрочем, сейчас отрыв составляет 1-2%, оба кандидата идут вплотную. После проигрыша на выборах в Конгресс в 2018 году, демократы списали Огайо со счетов, считая что он стал как Миссури – один раз изменился и это навсегда. Поэтому Огайо не был в центре внимания кампании Байдена на протяжении всей предвыборной погони.

В отличие от 2016 года, когда Огайо был солидно за республиканцами, теперь это поле битвы. На нем демократы находят себе новых кандидатов на местные выборы, даже если от них в Конгрессе есть лишь один представитель – Шеррод Браун. Он очень активно продвигал свой штат, пока Байден не согласился провести там больше времени и вложить больше денег.

И как пишет издание Buzzfeed, это проблема для действующего президента США. Трамп, Пенс и Байден – в Огайо были все. Цинциннати и Толедо получили демократическое внимание. "Цинцы"был назван Байденом "стартовыми воротами" к победе. А вот пригороды Цинциннати, Кливленда и Коламбуса долго голосовали за республиканцев. Если демократы хотят выиграть штат, то придется пройти этим путем.

Трамп агитировал за себя в крупнейшем городе штата – Коламбусе. Все это на фоне отмены рекламы для Огайо и Айовы, в то время как Байден усиливает свое присутствие. Трамп отталкивает от себя почти всех: стариков, жителей пригородов, белое население с дипломами колледжа. Все они помогли ему в 2016. Штаб Трампа объясняет снятие рекламы "уверенностью, что они возьмут эти штаты".

Здесь три вещи, которые сделали ситуацию возможной: высокая явка афроамериканцев, разочарование в Трампе со стороны женщин из пригородов, которые больше не могут его терпеть, когда видят весь хаос и некомпетентость... Рабочие в некоторых районах считают, что Трамп их предал, – пояснил Браун в интервью Buzzfeed.

Хотя главные вопросы, которые волнуют жителей Огайо – экономика и "закон и порядок"– как раз хорошие новости для президента, который как раз на них "специализируется".

На выступлении лидер Америки призвал именно женщин "полюбить его, потому что он спас их чертов район". Но от роскошных вилл на озере Эри до самых консервативных окрестностей, все больше знаков Байдена и BLM, так меняется штат.



Самая известная компания штата Огайо / Фото NBC News

Также от Трампа отвернулись люди в северо-восточном Огайо, где расположен производитель шин Goodyear. Это компания – икона и фактически главный работодатель, которого главный кандидат от республиканцев публично критиковал. Он обещал вернуть в Огайо рабочие места, но этого не произошло, как раз наоборот: в 2018 году фабрика General Motors внезапно закрылась.

На этом фоне, Байден захватил лидерство среди людей, которым 65 лет и более. А по остальным показателям равен Трампу, сильно опережая по голосам темнокожего населения. Для него важны направления – расовое равенство и борьба с коронавирусом.

"Здесь много республиканцев, которые недовольны положением дел на национальном уровне и ищут того, кто объединил бы штат", – пояснила Buzzfeed Меек Кук, кандидат в местный Конгресс. Некоторые из партии спрашивают: может, для Трампа уже слишком поздно на что-то надеяться в Огайо? Даже верные соратники сомневаются, что ему стоит возвращаться в штат именно сейчас.

Правда, местная республиканская партия считает, что все хорошо и магия 2016 года никуда не делась. Вместо того, чтобы полагаться на опрос, старая добрая партия делает свои симуляции, которые показывают, что Трамп уверенно побеждает.

"Если он не выиграет Огайо, это конец, – отмечает в ответ Дэвид Коэн, политолог из Университета Акрона. - Зачем он там, где выиграл больше 8 баллов? Он понимает, что у его кампании проблемы".

В Огайо, в отличие от других важных штатов, бюллетени можно считать до дня выборов 3-го ноября. А значит, результат здесь будет быстрее, уже после закрытия участков. Лишь 42% избирателей планируют голосовать лично, другие используют дистанционные возможности из-за коронавируса. В штате им заразились 184 тысяч человек, более 5 тысяч – умерли.

Один штат за другим Если Байден сможет победить в Огайо, это скорее всего принесет ему победу в двух соседних штатах – Мичигане и Пенсильвании – и очень вероятно, путь к Белому Дому. Но битва будет непростой.

Айова

Айова имеет ту же динамику, что и Огайо - две победы для демократов и республиканцев. Но в последнее время, поддержка "красной партии" в этом штате серьезно возросла благодаря белому рабочему классу.

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Трамп выиграл Айову в 2016 году с отрывом в 15%, обе палаты контролировала его партия, сенатор Чак Грассли разгромил противника на 24%. Тогда демократы, наверное, решили забыть об Айове как о страшном сне. Прошло 4 года и штат тоже стал "шатким", а демократы вернули себе Конгресс в 2018, возродившись почти из ничего. Это стало известно как "синяя волна".

Правда, Республиканский губернатор Ким Рейнольдс осталась на посту. Преимущественно фермерский штат пострадал как от торговой войны Трампа так и от вспышек ковида на мясных фабриках весной. Тем не менее, многие до сих пор планируют голосовать за второй срок Дональда Трампа благодаря активной работе на местах и с теми избирателями, кто до сих пор GOP не поддерживал.

Байден показал себя слабо на кокусах в Айове в начале кампании, но сейчас ситуация изменилась и он по крайней мере попытается побороться с Трампом. Тем более, что сейчас ситуация либо равная 49% на 49% или даже выгоднее Байдену!

Для Байдена победа в Айове не является обязательной для выигрыша в коллегии избирателей, а вот Трамп не может себе позволить ее потерять, – объяснила для Des moines Register летом Эми Уолтер, аналитик по политическим докладам Кука.

Байден в своих виртуальных выступлениях обвинил Трампа в том, что он "уничтожил сильную экономику сельского хозяйства, систему защиты семей и существующие торговые отношения".



Трамп планирует повторить свой успех в штате Айова / Фото NPR

Удержание поддержки После поднятия пошлины на ввоз китайских товаров в США, КНР прекратила покупать основной экспорт Айовы: кукурузу, сою и свинину. Это серьезно ударило по штату. Администрация Трампа выделила миллиарды долларов для поддержки фермеров и это как бы помогло сохранить голоса. Но экономические проблемы все еще преследуют Айову, несколько заводов по производству этанола закрылись.

Дошло до того, что демократы в фаворе у трех из четырех избирательных округов! New Yorker пишет, что скорость, с которой Айова склоняется к демократам – неожиданная и феноменальная.

"Я все равно считаю Айову полем битвы даже без этого опроса. Списывать демократов только после победы Трампа – ошибка", - сказал сенатор Чак Грассли, который избирается от штата с 1980 года и был свидетелем смены политических предпочтений айовцев. Многие голосовали за Трампа потому что не хотели отдавать голоса Хиллари Клинтон.

Чтобы выиграть этот штат, Байдену нужно увеличить явку в столице Де Мойне, также в Айова-Сити и минимизировать разрыв в сельской местности.

Миннесота: солидное преимущество и неожиданные изменения



Республиканцы готовятся к борьбе в открыто демократическом штате / Фото Washington Post

Трамп и его штаб выбрали именно Миннесоту для наступления в 2020 году, после относительного успеха в 2016 (Трамп проиграл Клинтон 1,5% или 44 тысячи голосов). Впрочем, это произошло лишь потому, что 9% поддержали третьего кандидата (только в двух штатах такие показатели были выше – на Аляске и в Нью-Мексико).

Опрос далеко не в его пользу: Байден лидирует в этом штате с большим отрывом. То почему мы вообще пишем про этот штат и считаем его "шатким"? На это есть причины.

Когда-то Миннесота была очень демократичным штатом. Но сейчас его маленькие рабочие городки быстро идут на "красную" сторону. Последний республиканец, кто выиграл здесь голосование? Ричард Никсон ... в 1972 году. Но протесты после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе дали Трампу плодородную почву для установления "закона и порядка" и продвижения своей повестки.

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Сейчас Миннесота это скорее "запасной путь" для Трампа в Белый Дом, если первый – сохранить Мичиган, Висконсин и Пенсильванию – не сработает. Тот проигрыш Клинтон до сих пор нервирует президента США. Возможно, немного больше усилий и он выиграл бы.

"Мы следуем линии тренда, которая говорит – Миннесота все больше колеблется. Если демократы сделают те же ошибки что и 4 года назад, то республиканцы возьмут штат", – пояснил для US News Дэвид Шульц, профессор-политолог из Университета Хемлайн в Сент-Поле. На самом деле, несмотря на преимущество сейчас, Байдену нужно победить в Миннесоте.

Если он это сделает да еще и восстановит "синюю стену"( те самые Мичиган, Висконсин и Пенсильвания – 24), то получит 278 голосов в коллегии и этого будет достаточно. Но если забрать "штат 10 тысяч озер", то Байден останется с 268 голосами и проиграет выборы. Интересно, что Байден лидирует и среди "ядровой" группы Трампа – белых без дипломов из высшего учебного заведения.

Даже если штат 11 лет подряд голосовал за демократов, демография описывает более республиканскую базу.

Преимущественно Миннесота белая (79,8%), лишь 6,6% жителей – афроамериканцы, 5,5% – латиноамериканцы. Поскольку Байден и его штаб полагаются на голоса нацменьшинств, это не очень обнадеживающие факты. С другой стороны, 61% миннесотцев недовольны тем, как Трамп борется с пандемией и больше доверяет Байдену. В 2018 году демократы укрепили свои позиции в штате.

"Синие" побеждают в крупных городах, таких как Миннеаполис и Сент-Пол. Так Клинтон одержала разгромную победу, наибольшую для кандидата-демократа в истории. Она набрала почти 150 тысяч голосов в 2016. Из научных дисциплин в Миннесоте достаточно развита медицинская и биомедицинская с центром в клинике Майо.



Горные районы активно поддерживают Трампа и это в будущем еще сыграет свою роль / Фото Alpha News

Но дальше все не так весело. "Район" железное кольцо" "состоит из белого рабочего класса, профсоюзов, избирателей в горнодобывающей промышленности и стал твердо республиканским", – пояснил Шульц. Хотя сейчас запасы руды уже уменьшились, в штате процветает нефтепереработка.

В большой Миннесоте дела еще хуже: Трамп выиграл там с перевесом в 208 тысяч голосов! Трамп даже приехал снова в Бемиджи – маленький городок, где Хиллари проиграла...119 голосов.

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"Демократы в Миннесоте называются "Демократически-фермерско-Рабочая партия", впрочем две последних опоры уже упали. Оказалось, что они против шахт, против рабочих мест, против трубопровода на севере в Железном кольце", – перечислила для The Washington Post "все грехи" глава GOP в штате Дженнифер Карнахан.

"Миннесота – непростой путь для любого республиканца, но у Трампа шансы лучше, чем у других", – признал для Politico Тим Поленте, эксгубернатор-республиканец. Даже если она не станет "красной" в этом году, это может произойти в ближайшем будущем.