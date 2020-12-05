Военным удалось сфотографировать гигантский айсберг A-68. Сейчас он дрейфует по Атлантике в сторону острова Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании.

По состоянию на 4 декабря, айсберг находился в 200 километрах от суши, об этом сообщили Британские войска на Южноатлантических островах.

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Айсберг откололся от ледникового шельфа еще в 2017 году, его площадь тогда достигала 5 800 квадратных километров. До конца 2020 года она уменьшилась и составляет сейчас 4 200 квадратов.

Обратите внимание! То, что за несколько лет айсберг не слишком уменьшился, удивляет специалистов. Ведь они прогнозировали, что до этого времени он уже должен расколоться на много маленьких частей.

Угроза заключается в том, что А-68 может застрять на мели. Тогда он заблокирует острова с тюленями и пингвинами. Из-за этого им придется изменить маршруты в поисках пищи, а это угрожает жизни потомства.



Айсберг А-68 дрейфует по Атлантике / Фото BFSAI



Военным удалось сфотографировать айсберг А-68 / Фото BFSAI



Гигантский айсберг угрожает острову Южная Джорджия / Фото BFSAI

Первые выводы специалистов

На фото эксперты уже обнаружили трещины на A-68 и много его обломков. Это означает, что края айсберга разрушаются довольно быстро. Размеры некоторых кусков настолько велики, что могут нанести вред судам.



Обломки айсберга А-68 в Атлантике / Фото BFSAI

Сейчас британские военные изучают полученные снимки. Они пытаются предсказать влияние А-68 на окружающую среду и решают, что делать в ближайшие недели.