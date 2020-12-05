Огромный айсберг дрейфует по Атлантике: есть угроза для острова – впечатляющие фото
Военным удалось сфотографировать гигантский айсберг A-68. Сейчас он дрейфует по Атлантике в сторону острова Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании.
По состоянию на 4 декабря, айсберг находился в 200 километрах от суши, об этом сообщили Британские войска на Южноатлантических островах.
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Айсберг откололся от ледникового шельфа еще в 2017 году, его площадь тогда достигала 5 800 квадратных километров. До конца 2020 года она уменьшилась и составляет сейчас 4 200 квадратов.
Угроза заключается в том, что А-68 может застрять на мели. Тогда он заблокирует острова с тюленями и пингвинами. Из-за этого им придется изменить маршруты в поисках пищи, а это угрожает жизни потомства.
Айсберг А-68 дрейфует по Атлантике / Фото BFSAI
Военным удалось сфотографировать айсберг А-68 / Фото BFSAI
Гигантский айсберг угрожает острову Южная Джорджия / Фото BFSAI
Первые выводы специалистов
На фото эксперты уже обнаружили трещины на A-68 и много его обломков. Это означает, что края айсберга разрушаются довольно быстро. Размеры некоторых кусков настолько велики, что могут нанести вред судам.
Обломки айсберга А-68 в Атлантике / Фото BFSAI
Сейчас британские военные изучают полученные снимки. Они пытаются предсказать влияние А-68 на окружающую среду и решают, что делать в ближайшие недели.
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