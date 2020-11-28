В Беларуси продолжаются протесты. 28 ноября здесь в разных уголках состоялась акция солидарности с задержанными врачом скорой Артемом Сорокиным и журналисткой Екатериной Борисевич. Получила она название "Ноль промилле" и частично касается смерти Романа Бондаренко.

Детали акции "Ноль промилле" в Беларуси По данным оппозиционных белорусских СМИ, подобные протесты прошли в Минске, Витебске, Вилейском районе, Радошковичах и даже украинской Одессе. Об этом сообщает 24 канал. Советуем ознакомиться Больше, чем победа: 100 дней протестов в Беларуси Акция "Ноль промилле" 28 ноября в Беларуси / Фото TUT.by, соцсетей Люди выстроились вдоль стен коридора больницы, держа в руках листы с надписью "0 промилле". Присоединились к протестам также айтишники. Айтишники присоединились к акции "Ноль промилле": видео К слову, 24 ноября врачи и журналисты Беларуси проводили аналогичную акцию. Почему люди протестуют Артем Сорокин уже более недели находится в КГБ. Его Генпрокуратура Беларуси подозревает в раскрытии медицинской тайны о смерти Романа Бондаренко.

Что касается Екатерины Борисевич, то это журналистка популярного оппозиционного белорусского портала TUT.by. Она о вышеизложенном написала статью.

Романа Бондаренко 11 ноября похитили неизвестные в масках с так называемой площади Перемен. Через несколько часов 31-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Здесь он 12 ноября умер.

Полиция утверждала, что Бондаренко был пьян, однако врач Артем Сорокин опроверг эти заявления, обнародовав информацию о том, что в крови умершего алкоголя не было, то есть "ноль промилле алкоголя".