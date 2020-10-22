Кирилл Сазонов прокомментировал акцию протеста под городской администрацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пальчевский достаточно жестко сыграл. По правилам, но жестко. Что и требуется за несколько дней до выборов. Потому что когда перспективы у власти опасений не вызывают – подкупать не нужно. А вот митинг и сотни тысяч подписей под жалобами – это уже реальность. И очень неприятная реальность для городского головы. Так что заявления о победе действующего мэра в первом туре вызывают очень большие сомнения", – подтвердил Сазонов.

Также эксперт рассказал, благодаря чему Пальчевский главный претендент на выход во второй тур выборов мэра Киева.

Реклама на бордах и в интернете есть у всех кандидатов, а обойти все районы, собрать жалобы киевлян на невыполненные обещания и сотни тысяч подписей под такими заявлениями – аргумент. И во втором туре эта проблема у политтехнологов Кличко никуда не денется. Пальчевский будет бить его за каждое невыполненное обещание, за каждый прокол. А протестный электорат во втором туре – серьезный фактор,

– уверяет он.

Сегодня киевляне под КГГА напомнили Виталию Кличко о его невыполненных обещаниях и выразили поддержку Пальчевскому.