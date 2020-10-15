До 50 человек собрались 15 октября под Офисом Президента. Там родные и близкие украинских пленных и без вести пропавших на Донбассе устроили акцию "Пришло время быть услышанными".

В руках люди держали фотографии пропавших и пленных. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Важно С файерами и требованиями к Офису Президента: в Киеве прошел Марш УПА – фото, видео

Участники акции повторили требования, озвученные на акции "Напомни о каждом". Через непродолжительное время к людям вышел представитель Офиса Президента и пригласил их внутрь для общения. О результатах встречи пока неизвестно.

Главные требования

Принятие закона о пленных, который законодательно бы зафиксировал правовой статус и закрепил необходимую социальную помощь. Принятие закона о военных преступлениях, который позволил бы украинским судам выносить приговоры военным преступникам, согласно нормам международного права. Обеспечение работы Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести. Назначение ответственного лица при Офисе Президента по вопросам пленных и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленными и государственными органами.

Заметим, что 10 октября в ряде украинских городов прошла акция в поддержку украинских пленных и без вести пропавших.



Пикет под Офисом Президента / Фото "Радио Свобода"



Людей пустили внутрь / Фото "Радио Свобода"

Когда может произойти следующий обмен пленными