Родные пленных и пропавших военных на Донбассе пикетируют Офис Зеленского: их требования
До 50 человек собрались 15 октября под Офисом Президента. Там родные и близкие украинских пленных и без вести пропавших на Донбассе устроили акцию "Пришло время быть услышанными".
В руках люди держали фотографии пропавших и пленных. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Участники акции повторили требования, озвученные на акции "Напомни о каждом". Через непродолжительное время к людям вышел представитель Офиса Президента и пригласил их внутрь для общения. О результатах встречи пока неизвестно.
Главные требования
- Принятие закона о пленных, который законодательно бы зафиксировал правовой статус и закрепил необходимую социальную помощь.
- Принятие закона о военных преступлениях, который позволил бы украинским судам выносить приговоры военным преступникам, согласно нормам международного права.
- Обеспечение работы Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести.
- Назначение ответственного лица при Офисе Президента по вопросам пленных и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленными и государственными органами.
Заметим, что 10 октября в ряде украинских городов прошла акция в поддержку украинских пленных и без вести пропавших.
Пикет под Офисом Президента / Фото "Радио Свобода"
Людей пустили внутрь / Фото "Радио Свобода"
Когда может произойти следующий обмен пленными
- В начале августа глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал о подготовке нового обмена в формате "100 на 100". Ермак выразил тогда надежду, что обмен состоится "скоро", но точной даты не назвал.
- По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар из оккупированного Крыма.
- Последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля. Тогда из плена освободили 20 украинцев.