Грузинская оппозиция организовала акцию протеста у парламента страны в Тбилиси 14 ноября. Участники мероприятия считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными и призывают признать их нелегитимными.

Возле парламента установили сцену, с которой и выступили лидеры оппозиционных сил. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

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Каковы требования оппозиции:

Отставка ЦИК.

Новое формирование избирательной администрации.

Проведение досрочных выборов.

Освобождение политзаключенных.

Акция длилась несколько часов. В следующий раз оппозиционеры планируют собраться 17 и 21 ноября. Именно 17 ноября в Грузию приедет с визитом госсекретарь США Майкл Помпео.

Обратите внимание! Власть уже начала переговоры с представителями оппозиционных сил. Они проходят при посредничестве дипломатов.

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