На защиту голосов: возле парламента Грузии собрали акцию протеста – видео
Грузинская оппозиция организовала акцию протеста у парламента страны в Тбилиси 14 ноября. Участники мероприятия считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными и призывают признать их нелегитимными.
Возле парламента установили сцену, с которой и выступили лидеры оппозиционных сил. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
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Каковы требования оппозиции:
- Отставка ЦИК.
- Новое формирование избирательной администрации.
- Проведение досрочных выборов.
- Освобождение политзаключенных.
Акция длилась несколько часов. В следующий раз оппозиционеры планируют собраться 17 и 21 ноября. Именно 17 ноября в Грузию приедет с визитом госсекретарь США Майкл Помпео.
Главное о протестах в Грузии
- Протесты в Грузии спровоцировали результаты выборов в парламент, которые провели 31 октября.
- Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" олигарха Бидзины Иванишвили, согласно официальным результатам, одержала победу и единоличное большинство в парламенте.
- Также в парламент прошли 8 оппозиционных политических сил, однако ни одна из них несогласна с результатами выборов.
- Оппозиционеры заявили, что отказываются от депутатства.
- Во время акций протеста в Тбилиси пострадали по меньшей мере 30 человек.
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