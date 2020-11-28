Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму все же построят опреснительные установки на Черноморском побережье. Уже даже решили, кто именно это будет делать. Однако имя компании Аксенов не называет, якобы из-за санкционного режима. Такая вода будет стоить дороже. Готовы ли крымчане платить больше?

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: Украина пригласила присоединиться к Крымской платформе еще одну страну. Аннексия Крыма изменила оборонную стратегию стран Черноморского региона. После 2014 года Турция, Румыния, Болгария и Грузия должны были определиться, как защитить собственные границы от российской агрессии. Пути выбрали разные: старые соперники – стали союзниками, кто-то сделал ставку на мощный флот, а кто-то выбрал нейтральную позицию в отношениях с Россией. Поэтому эксперты рассказали, надежный ли соперник Эрдоган. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.