Активистка, которая раскрыла плагиат Шкарлета, заявила об угрозах изнасилования
Соосновательница антиплагиатного движения "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк заявила об угрозах изнасилования и слежки со стороны неизвестного ей мужчины. Активистка известна тем, что ранее разоблачила плагиат в научной работе исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.
Об угрозах сама Светлана Благодетелева-Вовк рассказала во время своего брифинга, рассказывает "Центр противодействия коррупции".
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Активистка процитировала одно из сообщений, которые ей присылают.
Пару раз я решил приблизиться к тебе и почувствовать твой запах. Я был рядом два раза, чувствовал твой запах и еле сдерживался, чтобы завладеть тобой прямо на улице. Думаю, наш первый секс будет в публичном месте.
Я появлюсь неожиданно, только ты обязательно сопротивляйся – ну, для вида. Это меня тоже заводит. Уверен, что и тебя. Я ведь слишком давно и хорошо тебя знаю. С нетерпением жду нашего искрометного публичного солития.
Также Благодетелева-Вовк рассказала, что камеры видеонаблюдения неоднократно фиксировали неизвестного мужчину, когда он подходил к ее подъезду, а также двери дома и делал фото.
Активистка утверждает, что трижды вызвала полицию из-за угроз, но правоохранители приехали лишь однажды. По ее словам, полиция не заметила состава преступления и отказалась принимать заявление.
К сожалению, мы пока не смогли выяснить у полиции детали относительно этого заявления. Оповестим об этом, как только получим ответ полиции на запрос. Также пока неизвестно, угрозы как-то связаны с деятельностью Благодетелевой-Вовк.
Что известно о Благодетелевой-Волк?
Она является соучредителем движения "Диссергейт" - инициативной группы украинских ученых, занимающейся выявлением фактов плагиата в научных работах.