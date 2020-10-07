Соосновательница антиплагиатного движения "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк заявила об угрозах изнасилования и слежки со стороны неизвестного ей мужчины. Активистка известна тем, что ранее разоблачила плагиат в научной работе исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.

Об угрозах сама Светлана Благодетелева-Вовк рассказала во время своего брифинга, рассказывает "Центр противодействия коррупции".

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Активистка процитировала одно из сообщений, которые ей присылают.

Пару раз я решил приблизиться к тебе и почувствовать твой запах. Я был рядом два раза, чувствовал твой запах и еле сдерживался, чтобы завладеть тобой прямо на улице. Думаю, наш первый секс будет в публичном месте.



Я появлюсь неожиданно, только ты обязательно сопротивляйся – ну, для вида. Это меня тоже заводит. Уверен, что и тебя. Я ведь слишком давно и хорошо тебя знаю. С нетерпением жду нашего искрометного публичного солития.

Также Благодетелева-Вовк рассказала, что камеры видеонаблюдения неоднократно фиксировали неизвестного мужчину, когда он подходил к ее подъезду, а также двери дома и делал фото.

Одне із повідомлень пані Світлані на відео, яке поліція вважає «романтичним»: pic.twitter.com/1ZFVhGzswJ — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

До речі, зараз в інформаційному агентстві «Інтерфакс» відбувається прес-конференція активістки Свтілани Благодєтєлєвої-Вовк. Саме вона викрила плагіат в науковій роботі міністра освіти Сергія Шкарлета.



Участь бере і виконавча директора ЦПК Дар’я Каленюк. pic.twitter.com/BfL8GDgOGH — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

До речі, зараз в інформаційному агентстві «Інтерфакс» відбувається прес-конференція активістки Свтілани Благодєтєлєвої-Вовк. Саме вона викрила плагіат в науковій роботі міністра освіти Сергія Шкарлета.



Участь бере і виконавча директора ЦПК Дар’я Каленюк. pic.twitter.com/BfL8GDgOGH — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

Активистка утверждает, что трижды вызвала полицию из-за угроз, но правоохранители приехали лишь однажды. По ее словам, полиция не заметила состава преступления и отказалась принимать заявление.

К сожалению, мы пока не смогли выяснить у полиции детали относительно этого заявления. Оповестим об этом, как только получим ответ полиции на запрос. Также пока неизвестно, угрозы как-то связаны с деятельностью Благодетелевой-Вовк.