Активистку Femen, которая без нижнего белья встретила Зеленского возле участка, оштрафовали
Оболонский райсуд Киева оштрафовал активистку движения Femen, которая 25 октября встретила президента Владимира Зеленского возле участка, обнажив нижнюю часть тела. Ее обвинили в мелком хулиганстве и наказали штрафом в 85 гривен.
Заметим, что на изнанке юбки, которую активистка подняла перед президентом, была надпись Zexit (а-ля Brexit). Вероятно, таким образом своим протестом активистка требовала от президента сложить полномочия, хотя сама на вопрос журналистов тогда ответила: "Все написано на теле". Свое решение против девушки суд вынес 1 декабря, передают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Иванна Свинаренко.
Вспомните Активистка Femen обнажилась перед Зеленским: фото и видео
Дело рассматривал дежурный судья. Активистке назначении наказания по статье 173 "Мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях, а именно – штраф в размере 85 гривен.
Заметим, что на днях еще одна активистка Femen устроила обнаженный протест под Офисом Президента. Она выступала против насилия.
Видео инцидента с активисткой Femen и Зеленским на участке:
Коротко о движении Femen
- Это международное общественное движение, имеющее украинское происхождение. Основательницей и руководительницей движения является украинский общественный деятель Анна Гуцол.
- Организация начала свою деятельность в 2008 году, а уже с середины 2009-го стала более известной.
- Активистки Femen прославились скандальными акциями протеста в вопросах дискриминации женщин, коррупции, тоталитаризма и тому подобного. Во время этих мероприятий они обнажают грудь.
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