Оболонский райсуд Киева оштрафовал активистку движения Femen, которая 25 октября встретила президента Владимира Зеленского возле участка, обнажив нижнюю часть тела. Ее обвинили в мелком хулиганстве и наказали штрафом в 85 гривен.

Заметим, что на изнанке юбки, которую активистка подняла перед президентом, была надпись Zexit (а-ля Brexit). Вероятно, таким образом своим протестом активистка требовала от президента сложить полномочия, хотя сама на вопрос журналистов тогда ответила: "Все написано на теле". Свое решение против девушки суд вынес 1 декабря, передают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Иванна Свинаренко.

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Дело рассматривал дежурный судья. Активистке назначении наказания по статье 173 "Мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях, а именно – штраф в размере 85 гривен.

Заметим, что на днях еще одна активистка Femen устроила обнаженный протест под Офисом Президента. Она выступала против насилия.

Видео инцидента с активисткой Femen и Зеленским на участке:

Коротко о движении Femen