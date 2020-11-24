Не допустить хищения имущества рынка "Столичный" требовали активисты под стенами Северного апелляционного хозяйственного суда в Киеве.

Именно здесь должны рассмотреть решение о снятии ареста с банковских счетов ООО "Столичный", наложенного по факту мошенничества, к которому, по их словам, может быть причастна так называемая Енакиевская мафия.

Как утверждают активисты общественного объединения "Стопкор", владельцы рынка, чтобы не возвращать 2,5 млн долларов иностранному инвестору, выводили деньги через подконтрольную компанию и инициировали фиктивное банкротство "Столичного".

"Сейчас введено уголовное дело о мошенничестве со стороны администрации и владельцев рынка. Конечными бенефициарными владельцами данного рынка являются люди, которые связаны непосредственно с Юрием Иванющенко, так называемым Енакиевским. Человеком беглого президента Януковича. Средства, которые рынок собирает с предпринимателей и прибыль рынка могут идти на спонсирование сепаратизма. И мы здесь для того, чтобы эту ситуацию донести до суда, чтобы он учел интересы государства и интересы частных предпринимателей, которые там работают, а также не дал снять обременение с этих счетов", – поделился общественный активист ОО "Стоп Коррупция" Роман Литвин.

По словам активистов, предприниматели жалуются на давление со стороны администрации "Столичного" и необоснованное увеличение платы за аренду мест на рынке.

"Администрация потеряла возможность получать средства из-за ареста счета. Но для того, чтобы продолжить обогащаться, они начали облагать предпринимателей дополнительными сборами и платежами", – отметил активист Георгий Жариков.

Заседание суда апелляционной инстанции, на котором адвокаты "Столичного" будут пытаться снять арест с банковских счетов, должно состояться 25 ноября.