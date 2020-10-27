Украинцы, на которых в Египте напала акула, купались в месте, где запрещено подводное плавание. Инцидент произошел 26 октября, когда они занимались снорклингом.

Пострадавший 12-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, а его мать – в удовлетворительном. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко рассказала в комментарии hromadske.

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Украинцы купались в запрещенном месте

Украинское посольство в Египте сообщило, что украинцы отдыхали в Шарм-эль-Шейхе с 20 октября. Акула напала на них, когда те занимались снорклингом (вид подводного плавания – 24 канал) в национальном заповеднике Рас-Мохаммед.

Они находились на территории заповедника, где действует официальный запрет на любые виды подводного плавания,

– подчеркнули в украинском МИД.

В ведомстве также призвали всех украинцев, приезжающих на отдых в Египет, соблюдать требования местных органов власти и предостережения представителей туроператоров.

Что известно о состоянии пострадавших

Ребенку пришлось ампутировать руку, мальчику уже сделали одну из двух запланированных операций. Сейчас он находится в реанимации. Его мать уже перевели в стационарную палату, состояние женщины – удовлетворительное.

В МИД подчеркнули, что об эвакуации семьи в Украину пока речи не идет. Дипломаты поддерживают связь с родными пострадавших, администрацией больницы и туроператором Join UP, услугами которого пользовались украинцы.