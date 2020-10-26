Украинские туристы, отдыхавшие в Египте, 25 октября серьезно пострадали от нападения акулы в море. 12-летнему мальчику и его матери оказывают всю необходимую помощь. К сожалению, ребенок находится в реанимации, медики не смогли спасти его руку, которая была ранена больше всего.

Сначала в Государственном агентстве развития туризма Украины сообщили, что туристы пострадали во время снорклинга. Однако туристическое агентство Join UP уточнило, что украинцы погружались с аквалангом с экскурсионных яхт.

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Детали трагедии

Акула напала на мальчика и его мать, она получила глубокие раны от укусов акулы. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Сейчас мальчик уже перенес одну операцию, завтра его будут оперировать второй раз. Как известно, лечение оплачивает правительство Египта. В турагентстве отметили, что несчастный случай не подлежит страховому возмещению, ведь такие развлечения запрещены.

Справка. Дайвинг - это одна из форм подводного плавания. В нем человек, а то есть дайвер, использует различные технические средства для дыхания под водой. Таким образом может значительно дольше находиться в море или океане.

Посольство Украины общается с родными пострадавших. Акула покусала также инструктора, проводившего экскурсию.

Туроператор Join UP сообщил, что трагедия произошла в Шарм-эль-Шейхе на территории заповедника "Рас Мохаммед". Там, к слову, остановка экскурсионных яхт запрещена.

Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы,

– отметили в Join UP.

Где украинцы приобрели развлечения

По предварительной информации, украинцы приобрели услуги не у туроператора или его партнеров. "Сначала туристы обратились к гиду в отеле относительно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили купить такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали", – пояснили в турагентстве.