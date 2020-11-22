Акула убила мужчину у побережья Австралии. Нападение произошло на южном побережье страны. Для этого региона – это редкий случай.

Это уже восьмой случай смерти в австралийских водах в 2020 году. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Детали нападения

Когда человека достали из воды, бригада врачей смогла лишь констатировать смерть. Сейчас пляж решили закрыть, а правительство призывает людей не заходить в воду.

Как я понимаю, полиция закрыла пляж и достаточно быстро всех выгнала. Скорая помощь вернулась, но на ней отключены все сигналы, поэтому это своего рода признак того, что произошло что-то плохое,

– отметил свидетель трагедии Дэрил Робинсон.

Специальные службы начали поиск акулы-убийцы.

Акулы нападают на людей: что известно

В конце октября украинские туристы, которые отдыхали в Египте, серьезно пострадали от нападения акулы в море.

В результате инцидента 12-летний мальчик потерял часть руки.

Также от укусов акулы пострадал местный гид. Врачи ампутировали ему ногу.

После этого в Министерстве охраны окружающей среды Египта сообщили о создании рабочей группы, которая будет заниматься расследованием нападения акулы на украинских туристов.

У побережья Австралии акула напала на мужчину: смотрите видео Associated Press